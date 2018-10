IN BEELD. Dit is de BMW X7: de grootste SUV die BMW ooit op de markt bracht kg

17 oktober 2018

14u27

Bron: De Tijd, BMW, CNET 0 Auto BMW stelt de X7 voor: de grootste SUV in zijn gamma, met een lengte van maar liefst 5,1 meter, een breedte van 2 meter en een hoogte van 1,8 meter. De kanjer heeft drie rijen zetels, biedt plaats voor zeven personen en is tot de nok gevuld met extra snufjes.

Er zijn natuurlijk de standaardsnufjes die niet mogen ontbreken in eender welke luxewagen, zoals parkeersensoren, zetelverwarming en adaptive cruisecontrol. Maar dan zijn er natuurlijk ook waanzinnige extraatjes. Zo kan je ook het dak omtoveren in een kunstmatige sterrenhemel met de optionele ledlichtjes en kan je de passagiers achterin trakteren op een eigen, persoonlijk infotainmentsysteem. Er is zelfs de optie om gekoelde of verwarmde bekerhouders te installeren, mocht je dat willen.

130.000 euro

De BMW X7 verschijnt tegen maart volgend jaar in de showroom. Belgische prijzen zijn nog niet bekend, maar volgens De Tijd zou de Duitse prijs alvast op 130.000 euro uitkomen voor een standaardmodel. BMW trekt met de X7 ten strijde tegen concurrenten als Audi en Mercedes-Benz, die elk al gelijkaardige SUV’s in het luxesegment op de markt brachten.