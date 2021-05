In 2021 meer bedrijfswagens ingeschreven dan vorig jaar: BMW is topfavoriet.

HLN DriveDe markt voor bedrijfswagens trekt stilaan weer aan. In de eerste drie maanden van dit jaar werden er meer bedrijfswagens ingeschreven dan vorig jaar, toen er in maart wel een strenge lockdown was. HLN Drive gaat door de cijfers.

Er werden 24.375 auto’s ingeschreven op naam van een bedrijf (zelfstandigen en vrije beroepen worden hier dus niet meegeteld). Dit betekent een stijging met bijna 83 procent ten opzichte van maart 2020. Een logische stijging, aangezien de verkoop tijdens de tweede helft van de maand maart vorig jaar compleet in elkaar stuikte.

Over het hele eerste kwartaal van dit jaar is de B2B-markt, met 63.194 geregistreerde eenheden, weer positief: +2,3 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

Volledig scherm Volvo XC40 Recharge T4 © rv

BMW populairste merk onder de bedrijfswagens

BMW steekt met kop en schouders boven de rest uit in de rangschikking van favoriete bedrijfswagens, met een penetratie van meer dan 15 procent. Op de tweede plaats komt een ander premiummerk, Mercedes-Benz, dat goed is voor 10,5 procent van de inschrijvingen. Volkswagen, Peugeot en Audi vervolledigen de top vijf. Dit is de top 10 bij de wagens:

Wat met elektrische bedrijfswagens?

De elektrische kar wordt al enkele jaren getrokken door de bedrijfswagens, onder meer dankzij het gunstige fiscale kader voor stekkerwagens. Toch blijft het aandeel 100% elektrische wagens in de Belgische vloot nagenoeg hetzelfde: 3,5% van het totale aantal, particuliere en bedrijfswagenmarkt samen.

Wat wel opvalt, is dat de top 5 van populaire elektrische wagens hoofdzakelijk uit duurdere wagens bestaat, van de zowat 50.000 euro kostende Polestar 2 en Tesla Model 3 tot de Porsche Taycan van meer dan 100.000 euro, met daartussen de Audi e-tron. Enkel de Nissan LEAF is een uitzondering. Ook hier is de bedrijfswagen deel van de uitleg. Heel wat van de duurdere wagens zijn vandaag fiscaal heel wat minder voordelig, waardoor mensen met flink wat budget overstappen richting elektrisch, daar waar “lagere profielen” niet altijd het budget hebben om over te stappen op een elektrische middenklasser of de faciliteiten hebben om een laadpaal te installeren.

