Iemand betaalde 800.000 dollar voor deze Duitse roestbak Erik Kouwenhoven

05 januari 2020

06u10

Bron: AD.nl 1 Auto Een Amerikaanse bedrijf heeft 800.000 dollar (zo'n 715.000 euro) gekregen voor deze Mercedes-Benz 300 SL Roadster. De auto stond tientallen jaren weg te roesten in een schuur voordat hij werd gevonden.

Ze bestaan nog, de zogeheten barn finds oftewel auto's met een grote waarde die bij toeval worden gevonden in verlaten schuurtjes. Zoals bijvoorbeeld deze Mercedes-Benz 300 SL Roadster uit 1961 met aanzienlijke roestschade. De auto werd te koop aangeboden door het in Los Angeles gevestigde bedrijf Beverly Hills Car Club.

Zoals op de foto’s is te zien, verkeert de auto niet echt in topconditie. Behalve de roest zien we aanzienlijke scheuren en schimmelvorming in de stoelen. Toch gaat het hier om een bijzonder exemplaar gezien het feit dat er slechts 101 Roadster-modellen werden gebouwd voor het modeljaar 1961. Velen beschouwen de Mercedes-Benz 300 SL als een van de belangrijkste voertuigen van de vorige eeuw, gezien zijn topsnelheid van 160 kilometer per uur, wat op dat moment ongehoord snel was. Ook beschikte de auto over schijfremmen op alle vier de wielen, destijds een unicum.

De auto is naar verluidt gevonden in een met rommel gevulde garage die ongetwijfeld hier en daar een lekkend dak heeft gehad. De auto was oorspronkelijk blauw met bijpassend interieur. De auto werd geleverd met veel documentatie, inclusief de gebruikershandleiding, de originele factuur en het onderhoudsboekje.

Mercedes-Benz maakte de Roadster-versie van de 300 SL tot 1963. Er zijn er in totaal 1.858 van gemaakt. Samen met de coupéversie met de beroemde vleugeldeuren geldt dit model als een van de meest iconische modellen uit de autogeschiedenis. Niet vreemd dus dat de prijs van een gerestaureerd exemplaar tussen de één en anderhalve miljoen dollar ligt.