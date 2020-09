Auto

Het is u misschien al opgevallen: automerken lanceren nu in sneltempo hybride en elektrische auto’s . Ze proberen daarmee te voldoen aan de altijd maar strengere uitstootnormen die de Europese Unie oplegt. Maar is ons elektriciteitsnet daar wel op voorbereid? Professor vermogenelektronica Johan Driesen (EnergyVille/KU Leuven) ziet alvast oplossingen.