Iedere passagier zijn eigen muziek in de auto - zonder koptelefoon Niek Schenk

13 augustus 2018

09u02

Iedere passagier in de auto kan binnenkort naar zijn eigen muziek luisteren, zonder koptelefoon. De Zuid-Koreaanse automerken Kia en Hyundai willen deze technologie binnen twee jaar introduceren.

De Separated Sound Zone-technologie (SSZ) is niet alleen bedoeld om naar je eigen muziek of radioprogramma te luisteren, hij maakt het ook mogelijk dat je een handsfree telefoongesprek voert terwijl niemand anders in de auto kan meeluisteren. Tegelijkertijd wordt het mogelijk dat de bestuurder nog wel waarschuwingssignalen in en om de auto blijft horen.

De SSZ-technologie creëert en stuurt akoestische velden in de auto, waardoor elke inzittende geluiden kan horen die een ander niet hoort. Het systeem werkt via de vele luidsprekers in de auto, die in staat zijn om de sterkte van geluidsgolven te verminderen of te verhogen. Dit zorgt ervoor dat verschillende geluiden op de zitplaats in de auto elkaar niet ‘overlappen’ en iedereen binnen zijn eigen 'geluidsmuren' zit. Om hiervan gebruik te maken, hoeven de inzittenden alleen maar hun smartphones via Bluetooth met de auto te verbinden.

De basis van de technologie is dezelfde als die van ruisonderdrukkingssystemen (noise cancellation) zoals veel vliegtuigpassagiers die tegenwoordig in hun koptelefoons gebruiken.

Kia en Hyundai zijn niet de enige fabrikanten die - sinds 2014 - aan deze technologie werken. Ook andere automerken en audiofabrikanten als Bose en Bang & Olufsen experimenteren er al langer mee. Maar het is voor het eerst dat een autofabrikant aankondigt dat de technologie nu binnen twee jaar op de markt komt.