Icoon uit de jaren 80 wordt geveild inclusief dikke stoflaag van twee decennia Erik Kouwenhoven

14 mei 2020

10u08 2 Auto Het Britse veilinghuis Silverstone Auctions brengt een Ford Sierra Cosworth onder de hamer, die sinds 1998 is weggezet. De auto is compleet rijklaar, maar de stoflaag is nooit verwijderd. Waarschijnlijk om het ultieme 'barnfind-gevoel’ op te wekken.

De legendarische Cosworth Sierra is in 1985 gemaakt als homologatiemodel voor de autosport. Dankzij een door het externe Cosworth Engineering geoptimaliseerde vierkleps turbobenzinemotor met 207 pk haalde de gevleugelde Ford-sedan een topsnelheid van 241 km/u. In twee jaar tijd heeft de Engelse motorenfabrikant slechts zo’n 6.000 exemplaren gebouwd. De auto is nu erg in trek bij liefhebbers en verzamelaars.

220 pk

Later werd nog een 220 pk sterke versie op de markt gebracht. Deze RS 500 Cosworth kwam in 1987 op de markt en in 1990 volgde de Cosworth 4x4: een discreter uitvoering nagenoeg zonder vleugel: deze sedan had vierwielaandrijving, 220 pk en een koppel van 290 Newtonmeter.

Lockdown

De Cosworth Sierra die wordt aangeboden door Silverstone Auctions is een model uit 1987, dat op 30 mei aan zijn eerste eigenaar werd afgeleverd. Volgens informatie van het veilinghuis heeft de auto 84.552 mijl gereden, oftewel zo'n 136.000 kilometer. De laatste eigenaar heeft de auto in maart 1998 in lockdown gezet.

Cossie

De carrosserie is voorzien van een stoflaag van 22 jaar, maar de aspirant-koper hoeft niet bang te zijn dat de auto 'standschade’ heeft opgelopen. De Cossie heeft al een nieuwe brandstoftank, een nieuwe brandstofpomp, andere olie- en luchtfilters en nieuwe bougies ter waarde van bijna 1500 euro. Ook zijn de remklauwen vervangen, dus de auto is in theorie rijklaar. De schatting is dat de Cosworth tussen de 34.000 en 40.000 euro gaat opleveren.

