Iconisch Italiaans automerk De Tomaso keert terug met nieuwe sportwagen Lex de Bruijn

04 juli 2019

16u30

In 2012 werd het merk nog failliet verklaard, maar nu keert De Tomaso terug met een nieuwe sportwagen: de P72. De naam is een verwijzing naar de 72 exemplaren die op de markt komen. Het Italiaanse automerk maakte de comeback bekend tijdens het Goodwood Festival of Speed in het Verenigd Koninkrijk, dat vandaag van start gaat.

De Tomasa maakte in de vorige eeuw naam met de productie van de Mangusta en Pantera sportwagens. In de jaren zestig produceerde het bedrijf de P70, waar dit nieuwe model de opvolger van is. Het team dat zich bezighield met de ontwikkeling van de P70 is nu ook betrokken bij de productie van de P72. De nieuwe bolide gaat minimaal zo’n 750.000 euro kosten.

De chassis van de P72 zal uit koolstofvezel vervaardigd worden, maar verder is er nog weinig bekend over de zeldzame sportwagen.