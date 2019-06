Hyundai vertelt binnen de zeven seconden na ongeval welke verwondingen inzittenden kunnen hebben Erik Kouwenhoven

13 juni 2019

21u58

Bron: The Independent 1 Autonieuws Hyundai gaat zijn auto's voorzien van kunstmatige intelligentie om dokters informatie te verschaffen na een ongeval. Op die manier zijn trauma-artsen volgens het Koreaanse merk beter voorbereid op de eventuele verwondingen van de inzittenden.

Hoe het systeem precies gaat werken, is niet duidelijk. Maar het is gebaseerd op kunstmatige intelligentie, ongevallenanalyses en digitale crashtestsimulaties. Op basis van de impact wordt de aanrijding geanalyseerd, daarna kan meteen een gedetailleerd rapport over de mogelijke verwondingen van de inzittenden naar toesnellende hulpdiensten gestuurd worden. Volgens Hyundai kan dit binnen de zeven seconden gebeuren.

Hyundai hoopt dat de hulpverlening na ongevallen hierdoor verbeterd kan worden. Als het systeem werkt, is het in potentie erg waardevol. De eerste paar minuten na een ongeval zijn immers cruciaal. Hoe meer details er kunnen verzameld worden, hoe beter de hulpverlening kan reageren.

De gegevens van de crash worden na afloop vergeleken met de ware aard van de verwondingen, zodat steeds betere analyses mogelijk worden. Wanneer het systeem wordt ingevoerd, is niet bekendgemaakt.