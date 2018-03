Hyundai Nexo rijdt op waterstof, want auto's met accu's zijn zó 2017 Erik Kouwenhoven

De nieuwe Hyundai Nexo rijdt op waterstof en is relatief betaalbaar. Deze grote SUV is daarmee lokaal niet vervuilend én net zo snel vol te gooien als een benzine-auto. Een wereldwijd consortium richt zich op een bespoediging van de waterstofeconomie.

Waterstof leek tot voor kort een complete mislukking. De auto op waterstof raakte de afgelopen jaren volledig bedolven onder het publicitaire geweld van de fabrikanten van elektrische auto’s. De auto’s zouden te duur zijn en het aantal waterstoftankstations is nog altijd marginaal. Dat eerste probleem lijkt snel opgelost. Nu al koop je een grote SUV als de Nexo voor rond de 70.000 euro en Toyota kondigde aan dat het fabriceren van een waterstof-aandrijflijn de komende twee jaar vijftig procent in prijs gaat dalen.

Consortium

Ook een belangrijke vooruitgang is dat de waterstofproducenten zich verenigd hebben in een wereldwijd consortium. Hun enige doel is om gezamenlijk de productie en distributie van waterstofauto’s te bespoedigen. Onder die partners bevinden zich de grootste autofabrikanten ter wereld, zoals Audi, BMW, Daimler, GM, Honda, Hyundai, Great Wall Motor (de grootste bouwer van Chinese SUV's) en Toyota, maar ook toeleveranciers als Bosch en Air Liquide, de Franse multinational die in Zaventem het enige Belgische waterstoftankstation uitbaat. Vlaanderen ambieert twintig stations tegen 2020.

De grote voordelen van waterstof zijn dat je niet blijft zitten met enorme hoeveelheden afgedankte accu’s en dat je niet anderhalf uur koffie hoeft te drinken om je accu’s bij te laden.

70.000 euro

Hyundai is al langer ambassadeur van de waterstofauto. Het Zuid-Koreaanse merk debuteerde een aantal jaar geleden met een aangepaste versie van de ix35 (de FCEV-uitvoering) en komt nu met een zelfstandig model: de Nexo. Dit illustreert dat Hyundai veel vertrouwen heeft in de waterstoftechniek. Het voornemen is om duizenden exemplaren van de Nexo te gaan verkopen. Ook ons land staat op het lijstje met afzetmarkten. Wat de Nexo gaat kosten, is nog niet exact bekend, maar reken op een kleine 70.000 euro. Daarmee ligt de waterstofauto buiten het bereik van de meeste particulieren, maar via een leaseconstructie kunnen de daadwerkelijke kosten meevallen. De levensduur van de brandstofcel van de Nexo is in vergelijking met het exemplaar in de ix35 FCEV namelijk verdubbeld naar 10 jaar. Dat moet voor een realistische inruilwaarde kunnen zorgen.

Unieke vormgeving

De Nexo heeft een actieradius van 800 kilometer en beschikt over een unieke styling. Het model is een SUV in de categorie van de Audi Q5 en oogt hoogwaardig en stijlvol. Hyundai heeft voor de Nexo een compleet nieuw onderstel ontworpen, waardoor de waterstoftanks efficiënt in de wagenbodem kunnen worden opgeborgen. Het ruimteaanbod is beslist goed: ook voor lange volwassenen is er achterin voldoende hoofd- en beenruimte en de kofferbak is met 471 liter groot genoeg voor de meeste gebruiksdoeleinden. Ondanks dat de Nexo bijna 2.000 kilo weegt, sprint de auto dankzij de 184 pk sterke elektromotor van 0-100 km/u in 9,7 seconden.