Hybride, plug-in hybride of elektrisch: waar kies je best voor?

HLN DriveNooit had je meer keuze wat betreft de motor in je wagen. Bij de meest ecologische aandrijflijnen staan elektrische en (plug-in) hybride wagens bovenaan. Maar welke motor past bij welk rijprofiel? HLN Drive zocht het uit.

Hybride

Een hybride wagen, zoals de Hyundai Kona Hybrid, de Honda Jazz of de Ford Mondeo om maar enkele voorbeelden te noemen, beschikt over twee motoren. Een verbrandingsmotor en een elektromotor die zijn energie haalt uit een batterij die zelf wordt opgeladen door recuperatie van bijvoorbeeld remenergie. De wagen kan zowel elektrisch (al is dat vaak beperkt tot enkele kilometers) als op zijn verbrandingsmotor rijden, of een mix van beide motoren. Hierdoor gaat het brandstofverbruik naar beneden.

Volledig scherm Toyota Yaris hybride © EPA

Een hybridemotor is ideaal voor wie ecologisch wil rijden, maar thuis geen laadpaal kan installeren. Op gewest- en vooral snelwegen blinken ze minder uit door het gewicht van de batterijen, maar in het stadsverkeer, waar je veel moet remmen en dus veel energie opwekt, voelen ze zich kiplekker. Bovendien zijn hybridemotoren financieel vaak het interessants. De batterijen zijn minder groot dan in plug-in hybrides of elektrische wagens, waardoor ze goedkoper zijn, en de hybridemotoren staan in veel lijstjes bovenaan wat betreft betrouwbaarheid, vooral de 1.8 Hybrid die onder meer in de Toyota Yaris en Corolla ligt.

Plug-in hybride

Wie meer afstand elektrisch wil afleggen, kan kiezen voor een plug-in hybride. Enige ‘nadeel’: deze batterij dien je grotendeels op te laden via het stopcontact of een laadpaal. Uitsluitend via de warmte van je motor of de verloren remenergie genereer je immers niet genoeg elektriciteit om het potentieel maximaal te kunnen benutten. Dit zijn de zogenaamde plug-in hybrides of PHEV’s, zoals bijvoorbeeld de Mercedes B-klasse, de MG EHS of de Volvo XC40. Hun – zeker op papier – lage CO2-uitstoot maakt hen interessant als bedrijfswagen vanwege de gunstige fiscaliteit, maar ze zijn ook interessant voor de merken zelf. Zij hebben immers zware CO2-targets te halen en zien in hybrides, en dan vooral de plug-ins, de ideale manier om hun gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden te halen. Net daarom zijn de plug-in hybrides zo populair bij veel constructeurs … en maken ze er zo veel reclame voor.

Volledig scherm Volvo XC40 plug-in hybride © rv

Plug-in hybrides zijn ideaal voor wie op 30 à 40 km van het werk woont en dus volledig elektrisch kan pendelen. In het weekend of voor de jaarlijkse vakantie kan je dan via de verbrandingsmotor toch grote afstanden afleggen zonder laadpaalstress. Wie zijn wagen niet oplaadt, zal echter de knappe theoretische verbruikscijfers helemaal niet benaderen.

Elektrisch

Elektrische wagens worden populairder en goedkoper. De MG ZS EV, de VAB gezinswagen van het jaar, kost iets meer dan 30.000 euro, voor de Dacia Spring of Renault Twingo moet je zelfs minder dan 20.000 euro neertellen. Dit zijn echter modellen met een beperkte batterijgrootte, waardoor je zowat 150 tot 250 km zal kunnen afleggen.

Volledig scherm MG ZS EV © RV

Er zijn eigenlijk weinig redenen om niet elektrisch te rijden. Tenzij je geen laadpaal in huis kan installeren of veel kilometers moet afleggen en je je geen route via de laadpalen kan plannen. Maar de verhalen van chauffeurs die met hun EV op skivakantie trekken of naar Spanje rijden, bewijzen dat dit wel degelijk kan. De keuze voor elektrisch rijden hangt dan ook vooral af van je ‘laadbereidheid’ en een kostenanalyse van je ideale wagens. Want wagens met een grote batterij zijn vaak nog wel duur, ook al verdien je een groot stuk van die kost later terug door een gunstigere fiscaliteit en lagere verbruikskosten.

