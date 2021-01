Hybride, plug-in hybride en mild hybride: wat is het verschil?

Hybride wagens

Een hybride wagen, zoals de Huyndai Kona Hybride, de Honda Jazz of de Ford Mondeo om maar enkele voorbeelden op te sommen, beschikt over twee motoren. Een verbrandingsmotor en een elektromotor die zijn energie haalt uit een batterij die zelf wordt opgeladen door recuperatie van bijvoorbeeld remenergie. De wagen kan zowel elektrisch (al is dat vaak beperkt tot enkele kilometers) als op zijn verbrandingsmotor rijden, of een mix van beide motoren. Hierdoor gaat het brandstofverbruik naar beneden.

Lees ook Dit zijn de meest en minst betrouwbare elektrische auto’s

Wordt jouw volgende wagen een hybride? Bekijk alle hybrides in de showroom van HLN Drive

Plug-in hybride auto’s

Later kwamen wagens met een grotere batterij, die dan ook langere afstanden volledig elektrisch konden rijden, maar opgeladen dienden te worden via het stopcontact of een laadpaal. Enkel via de warmte van je motor of de verloren remenergie genereer je immers niet genoeg elektriciteit om hun potentieel maximaal te kunnen benutten. Dit zijn de zogenaamde plug-in hybrides of PHEV’s, zoals bijvoorbeeld de Mercedes B-klasse, de MG EHS of de Volvo XC40. Hun – zeker op papier – lage CO2-uitstoot maakt hen interessant als bedrijfswagen vanwege de gunstige fiscaliteit, maar ook voor de merken. Zij hebben immers zware CO2-targets te halen en zien in hybrides, en dan vooral de plug-ins, de ideale manier om hun gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden te halen. Net daarom zijn de plug-in hybrides zo populair bij veel constructeurs … en maken ze er zo veel reclame voor.

Volledig scherm De plug-in hybride Renault Captur © rv

Een plug-in hybride claimt het beste van twee werelden te combineren: met een volle batterij leg je 30 tot (theoretisch althans) 100 km af, genoeg voor de dagelijkse pendeltochten. Voor een lange verplaatsing kan je dan weer terugvallen op de verbrandingsmotor. Een combinatie die enkel werkt wanneer je je wagen voldoende oplaadt. Anders is de lege batterij vooral extra gewicht en meer gewicht betekent meer verbruik.

Lijkt zo’n plug-in hybride meer iets voor jou? Ontdek hier alle plug-in hybrides op HLN Drive

Mild Hybride automodellen

Nu zien we weer een nieuwe ondersoort in het ras der hybriden: de mild hybride, oftewel de MHEV. Merken, zoals Volvo met de XC60 (die ook als plug-in hybride bestaat), voorzien hun modellen steeds vaker van een dergelijke aandrijflijn. De redenering daarachter is duidelijk. Een milde hybride weegt minder zwaar dan een plug-inhybride of volwaardige hybride en heeft een goedkopere catalogusprijs, waardoor je een breder publiek kan aanspreken.

Het verschil met een plug-in hybride is duidelijk: je kan een MHEV niet opladen via een stopcontact en een PHEV uiteraard wel. Maar wat is het verschil tussen een “milde” hybride en een “volwaardig” exemplaar? Een mild hybride heeft een kleinere batterij, maar daar zit het verschil eigenlijk niet.

Volledig scherm Ook bij de nieuwste Volkswagen Golf kan je kiezen voor een Mild Hybride. © Volkswagen AG

De naam “mild hybrid” verklaart eigenlijk al veel: het gaat om een soort mini- of microhybride. In de praktijk neemt een kleine elektromotor de rol over van de alternator en de startmotor. De elektromotor haalt op zijn beurt voeding uit een kleine batterij, die wordt bijgeladen bij het uitbollen of remmen. De elektromotor werkt dan als generator. Je hoeft de batterij dus niet zelf op te laden.

Het grote verschil is echter dat de elektromotor niet voldoende kracht bezit om de wagen zelfstandig voort te bewegen, iets wat een volwaardige hybride – al is het maar voor enkele kilometers – wel kan. De MHEV geeft eerder een “duwtje in de rug” bij het vertrekken aan bijvoorbeeld een verkeerslicht of bij het accelereren en schakelt de verbrandingsmotor vroeger uit wanneer u afremt. Het geheel werkt dus als een soort uitgebreid start/stopsysteem dat de verbrandingsmotor ontlast en dus voor een lager verbruik zorgt. Bovendien rijdt de wagen ook soepeler.

Ben je niet helemaal zeker welke auto bij je past? Doe hier de autotest op HLN Drive en ontdek jouw persoonlijke selectie wagens uit de showroom

Lees ook op hlndrive.be: