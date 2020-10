Hybride en elektrische auto's voor het eerst populairder dan diesel in Europa

De nieuwe Rolls-Roy­ce Ghost: ‘instapmo­del’ vol vorstelijk comfort met sterrenhe­mel in het plafond (en nu ook minder misselijk­ma­kend stil)

18 oktober Geen enkel model van Rolls-Royce was in de inmiddels 116-jarige geschiedenis van het Britse merk succesvoller dan de Ghost. En toch is het kostbare ‘instapmodel’ nu vervangen, door een nieuwe Ghost. Alles werd anders, behalve de paraplu in de deur en de Spirit of Ecstasy, zoals de sierlijke mascotte van Rolls-Royce heet die al sinds 1911 de enorme radiateur siert.