Hummer keert straks mogelijk terug in een elektrische versie HR

26 juni 2019

11u45

Bron: Bloomberg 0 Auto Kent u de Hummer nog? Die benzineslurpende terreinwagen groeide uit tot hét symbool van energieverspilling. In 2010 werd het ‘monster’ dan ook doodverklaard, niemand wilde hem nog. Maar de ‘king of the road’ maakt mogelijk een comeback... als elektrische wagen.

De knoop is nog niet doorgehakt, maar in een gesprek met Bloomberg liet Mark Reuss, baas van General Motors (GM), doorschemeren dat het bedrijf erover denkt om het ter ziele gegaan merk te herlanceren. “Het is een van de opties die we onderzoeken in de race naar de nieuwe generatie elektrische auto’s”, aldus Reuss.

Het zou alleszins een antwoord bieden op de groeiende vraag in de VS naar SUV’s waar je ook off-road mee weg kan. Maar om het benzineverslindende imago van de eerste Hummer-generatie te vermijden, zou zo’n auto volledig elektrisch moeten zijn, denken ze bij GM. CEO Mary Barra gaf eerder al aan dat ze de toekomst General Motors “volledig elektrisch” ziet.

De Hummer ontstond in de jaren ‘90 als een afgeleide van de militaire Humvee. Dat voertuig werd door de Amerikanen gebruikt tijdens de Eerste Golfoorlog in Irak. Omdat de buitenproportionele 4x4 tot de verbeelding sprak, wilden ook veel particulieren er een kopen.

Het allereerste model voor civiel gebruik werd in 1992 in gebruik genomen door acteur Arnold Schwarzenegger, die later gouverneur van Californië werd. De auto werd een grote hit in de VS, mede dankzij de vele celebrities die ermee reden. Onder meer ‘bad boys’ uit de sportwereld als André Agassi, Dennis Rodman of Mike Tyson, gingen ermee pronken en de halve tank groeide uit tot een symbool voor succes en mannelijkheid.

Op zijn hoogtepunt, in 2006, werden van de wagen 71.500 exemplaren verkocht. Een Hummer kostte minstens 100.000 euro en verbruikte tot meer dan 20 liter benzine per 100 kilometer.

Na 2006 stortte de verkoop geleidelijk aan in elkaar. De wagen paste niet meer in een milieuvriendelijker tijdperk en groeide uit tot symbool voor energieverkwisting. Het merk verdween in 2010.