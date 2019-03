Honda heeft al 15.000 klanten voor deze schattige elektrische auto Erik Kouwenhoven

06 maart 2019

10u36

Bron: AD.nl 3 Auto De ‘e Prototype’ is de onbetwiste ster van het autosalon van Genève - en niet voor niets. Het is de eerste elektrische auto die speciaal voor Europa is ontwikkeld en wekt door zijn guitige uitstraling veel interesse.

Het prototype is een evolutie van de eerder getoonde compacte Urban EV Concept. Het rijbereik bedraagt meer dan 200 kilometer. Combineer dat met een snelle oplader die de accu in 30 minuten kan opladen tot 80 procent van de capaciteit en je krijgt een auto die vooral geschikt is voor dagelijks woon-werkverkeer. Geïnteresseerden kunnen echter pas deze zomer officiële orders voor de productie-EV plaatsen. In voorbestelling liepen al meer dan 15.000 aanvragen binnen.

De achterin gemonteerde elektromotor drijft de achterwielen aan. Dat belooft een aantrekkelijke rijdynamiek, aldus Honda. Helaas blijft het bedrijf geheimzinnig over de specificaties. Vergeleken met de Urban EV is een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder de overstap van drie naar vijf deuren, het vervangen van de voorbank door stoelen en ronde achterlichten in plaats van vierkante. De productieversie is te zien op de autoshow van Frankfurt in september. De auto gaat voor het einde van het jaar in productie.