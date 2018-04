Honda gaat legendarische 'Monkey' opnieuw op de markt brengen Erik Kouwenhoven

24 april 2018

21u05

Bron: AD.nl 32 Auto De Honda Monkey was aanvankelijk bedoeld als kindermotor voor een pretpark in Tokyo, maar bleek zo populair dat Honda in 1961 met een versie voor de openbare weg kwam. De mini-motor wordt nu weer nieuw gemaakt.

De Monkey heeft inmiddels een cultstatus en is gewild bij de jeugd en verzamelaars. De populariteit is vooral te danken aan zijn compacte afmetingen. De motor is slechts 77,5 centimeter hoog en weegt 107 kilogram. Maar ook zijn schattige uiterlijk spreekt veel mensen aan. Bovendien is de Monkey bijzonder praktisch, want na een paar jaar werd de mini-motor voorzien van een afneembare voorvork, zodat deze gemakkelijk in de kofferbak van een auto paste.

125 cc

De Honda Monkey uit de jaren zestig had een blokje met een cilinderinhoud van 49 cc. Het nieuwe model krijgt een blok van 125 cc. De eencilinder levert circa 11 pk en verbruikt gemiddeld 1 liter op 67 kilometer. Ook nieuw: de LED-verlichting, digitale klokkenwinkel en ABS. De Monkey heeft vier versnellingen. Of Honda ook een mini-prijs aan de Monkey hangt, is nog niet bekend.