Hoeveel laadpalen zijn er in België en wat kost een laadbeurt?

HLN DriveThuis een laadpaal installeren, is een logische stap voor wie elektrisch rijdt. Maar soms zul je toch ook onderweg moeten laden. Hoe gaat dat in zijn werk? HLN Drive zocht het uit.

Volgens AVERE Belgium, de lokale afdeling van de Europese federatie voor elektromobiliteit, staan er begin 2021 8.482 publieke laadpunten in België. Dit komt overeen met ongeveer 4.200 publieke laadpalen. Overigens kan je een laadpaal prime of publiek programmeren als die op semi-private of private grond staat. Je kan die laadpaal dus alleen toegankelijk maken voor je eigen medewerkers of ook voor het publiek.

“Het valt op dat de bestaande initiatieven dreigen stil te vallen, vooral in Vlaanderen”, lezen we op de website van AVERE. “De ‘paal volgt wagen’ regeling loopt nog verder, maar die uitrol vormt slechts een beperkt aandeel in de totale uitrol. De eerste uitrol van laadinfra is zo goed als afgewerkt. In Brussel loopt de plaatsing van 200 laadpunten en is er een aanvullende aanbesteding voor 200 extra laadpunten, maar de Europese hoofdstad verdient beter. In Wallonië is een structureel beleid zo goed als afwezig. In Wallonië zijn volgens eigen tellingen 220 laadpunten geplaatst, zonder een overkoepelende ambitie of plan. De drie gewesten moeten zich dus opnieuw bewijzen.”

Zowel Vlaanderen als Brussel hebben ondertussen aangekondigd dat ze grotere aantallen publieke laadinfrastructuur willen uitrollen. Vlaanderen heeft een plan voor 30.000 extra publieke laadpunten, Brussel voor 7.500 extra stuks. En dat is broodnodig. We hebben immers heel wat laadpalen nodig, willen we de vooropgestelde reductie van 25% CO2 tegen dan zelfs maar benaderen. Het uitgestippelde pad is dat van uitfasering van verbrandingsmotoren en een forse toename van elektrische en hybride voertuigen.

Hoe vind je de laadpalen?

Elektrische auto’s hebben doorgaans een extra functionaliteit in het navigatiesysteem waar je de laadpalen in vindt. Maar die zijn niet altijd even up-to-date en daarom kan je beter een beroep doen op een van de vele apps: HeyEVBOX, Zap-Map, Chargemap, Plugsurfing, Smoov, PlugShare, Mobiflow, Nextcharge, EV Charging,.... Die tonen niet alleen waar de laadpunten zijn maar ook of ze beschikbaar of bezet zijn, het type stekker, de tarieven (niet altijd), etc. Via een check-in kan je ook een laadpaal reserveren. Dat kan wel niet ongelimiteerd. In de app van Mobiflow kan je bijvoorbeeld 15 minuten voor je aankomst en binnen een straal van 30 km reserveren.

Hoe kan je betalen en wat kost het?

Hoewel aanbieders van tankkaarten zich nu ook op de markt storten, betaal je aan een publieke laadpaal doorgaans met een RFiD-kaart of sleutelhanger. Alle laadpalen zijn immers met een badge-lezer uitgerust. Een laadpaal activeren of een laadsessie stoppen, doe je dus met de kaart of sleutelhanger. In tegenstelling tot bij een gewone brandstofpomp zijn schermen waarop je het tarief van de laadpaal kan aflezen geen gemeengoed. AVERE verwijst naar het ontbreken van een regelgeving daaromtrent. Je kan die prijs (soms) wel te weten komen via bovengenoemde apps.

Of je heel goedkoop dan wel wat prijziger elektrisch rijdt, hangt dus in grote af van waar je laadt. Elektriciteit heeft geen vaste maximumprijs, zoals met brandstof aan de pomp. De duurste elektriciteit is residentieel in Vlaanderen (0,3€/kwh), in Brussel betaal je minder door het lagere aandeel groenestroomcertificaten (0,2€/kwh). in Wallonie laad je gemiddeld thuis aan 0,25€/kwh.

Kan ik met mijn laadpas overal betalen?

Er zijn verschillende platformen binnen Europa waar uitbaters van laadpalen zich bij kunnen aansluiten om betaling van derden te accepteren. Als jouw laadpasje ook met dat platform communiceert, kan je dus betalen en laden. De grootste Europese platformen zijn Hubject (DE), Gireve (FR) en eViolin (NL). Wil je een laadpasje dat overal kan laden, ga dan voor Plugsurfing, Ev-Box, ICU, NewMotion of een van de andere aangesloten laadpasjes.

Belangrijk om weten is dat niet elke laadpaal is ingesteld om betaling van derden toe te laten. Een groot deel van de laadpalen die zich op privéterrein bevinden, zijn afgeschermd zodat enkel de betrokken werknemers kunnen laden. Gebruik maken van de juiste app die enkel de laadpunten visualiseert waar je kan laden, is dus aangeraden.

Hoe snel kan je laden aan een publieke laadpaal?

Hiervoor maken we het onderscheid tussen gewone publieke laadpalen en snelladers. Publieke laders heb je in verschillende vermogens. 1-fasig of 3-fasig, 16 of 32 ampère. Heb je een elektrische auto die 1-fasig kan laden (Hyundai Kona of Ioniq, Nissan Leaf, Kia e-Niro, ...) , zoek dan een 7,4- of 22kw-lader om aan maximale snelheid te laden. Heb je een elektrische auto die 3-fasig kan laden? Zoek dan een 11- of 22kw-lader. Je kan filteren op vermogen in de app’s die we daarnet vernoemden. Alle palen leveren altijd hun maximaal vermogen. Weet dat 22kW-laders al eens hun vermogen delen indien de 2 stekkers in gebruik zijn in 2 x 11 kW.

Het laadtempo aan een snellader is grotendeels afhankelijk van je batterij. Je batterij laadt immers aan vol vermogen indien de temperatuur niet te koud of te warm is en ze voldoende leeg is. Ook de grootte en de chemische samenstelling van de batterij is bepalend. Hoe groter de batterij, hoe sneller die kan laden. Tussen de 10 en 60% vulling zal je batterij aan maximale snelheid kunnen laden. Tijdens het snelladen moet de batterij koelen om dit tempo aan te houden. Sommige wagens hebben dit, andere niet. Het is dus belangrijk om jezelf goed te informeren.

