Hoelang blijft de brandstof in uw auto houdbaar? Erik Kouwenhoven

25 juni 2020

06u23

Bron: AD.nl 0 Auto Tijdens de coronapandemie stonden veel auto's maandenlang stil en nog steeds zijn er mensen die nergens heengaan. Maar blijven brandstoffen wel zo lang goed? Autowebsite Auto55.be deed uitgebreid onderzoek, berichten onze collega’s van AD.nl.

Er zijn volgens de autowebsite drie voor de hand liggende manieren waarop brandstof onbruikbaar wordt: verdamping, oxidatie en interne destabilisatie. Bij verdamping verdwijnen vluchtige elementen uit de brandstofmix sneller, waardoor een mengsel overblijft met een minder goed octaangetal. Om dit te kunnen verbranden is een ander lucht-brandstofmengsel nodig.

Bij oxidatie reageren bepaalde componenten van de brandstof met zuurstof, waardoor de chemische samenstelling wijzigt. Dit zorgt volgens Auto55 voor een soortgelijk effect, waardoor benzine en diesel binnen enkele maanden degraderen. Dit geldt echter vooral voor oudere auto’s met niet-gesloten brandstofsystemen.

Zes maanden

Moderne brandstofsystemen van de laatste generaties auto's zijn gesloten en de brandstof kan dan nagenoeg niet verdampen. Ook kan er bijna geen oxidatie optreden, zelfs niet als de tank niet volledig of maar voor een kwart gevuld is.

Wel gaat op termijn de interne destabilisatie van de brandstof een rol spelen. Moderne brandstof is daar gevoeliger voor, maar het duurt lang voordat er effecten merkbaar zijn. Volgens brandstoffabrikant BP blijft brandstof in een afgesloten container bij een temperatuur van 30 graden drie maanden goed. Bij 20 graden is dat al meteen zes maanden.

Het laatste gevaar voor de houdbaarheid is condenswater in de tank doordat ethanol water aantrekt. Hierdoor kunnen waterhoudende lagen ontstaan en water is niet goed voor een motor. Bij gesloten brandstofsystemen treedt die situatie echter alleen op wanneer de auto is opgeslagen in een erg vochtige omgeving.

In de praktijk is brandstof makkelijk zes maanden houdbaar en soms zelfs enkele jaren. Twijfel je aan de brandstof in je tank? Voeg dan ongeveer een derde goede brandstof toe om de eigenschappen te herstellen, zo adviseert Auto55.