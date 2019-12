Hoe veilig is de Chinese MG ZS EV? EuroNCAP doet de test Kristof Winckelmans

18 december 2019

12u03

Bron: fangio.be 2 Auto Chinese auto’s en Europese veiligheidsnormen, het bleek in het verleden - denk maar aan het debacle met Landwind - wel eens een moeilijk huwelijk. Bij EuroNCAP waren ze dan ook heel benieuwd naar het incasseringsvermogen van Chinese auto’s en Europese veiligheidsnormen, het bleek in het verleden - denk maar aan het debacle met Landwind - wel eens een moeilijk huwelijk. Bij EuroNCAP waren ze dan ook heel benieuwd naar het incasseringsvermogen van de pas aangekondigde MG ZS EV , die volgende maand zijn Belgisch debuut beleeft op het Salon van Brussel.

Vooraleer de crashtest dummies van EuroNCAP aanschuiven aan de kerstdis, mochten ze dus nog een tiental nieuwe modellen naar de spreekwoordelijke Filistijnen helpen. Ze deelden alvast uitstekende rapporten uit aan de nieuwe Volkswagen Golf, Ford Puma, Audi Q8 en de Nissan Juke, die hun perte totale zoals verwacht weerspiegeld zagen in een maximale score van 5 sterren. Minder goed verging het het elektrische trio Volkswagen e-Up!, Seat Mii Electric en Skoda Citigo e iV, die slechts drie sterren in ruil kregen omwille van een gebrekkige voetgangersveiligheid en een beperkter arsenaal aan elektronische rijhulpjes.

Daarnaast was het vooral uitkijken naar de botsbestendigheid van de twee Chinese nieuwkomers: de Aiways U5 (die uiteindelijk ook vrede moest nemen met drie sterren) en de MG ZS EV, die Hyundai-invoerder Alcomotive vanaf volgende maand op de Belgische markt zal commercialiseren. Het was ook die laatste die met de complimenten van de jury ging lopen, met een torenhoge score van 90% voor de bescherming van volwassen inzittenden en 85% voor kinderen. Op vlak van actieve veiligheidsystemen, die alsmaar meer gewicht krijgen in de eindafrekening, kreeg de ZS EV 70% van de punten, genoeg om een verrassende totaalscore van 5 sterren in de wacht te slepen. Wie nog steeds niet gelooft dat de Chinezen onze Europese autobouwers in sneltempo aan het bijbenen zijn, heeft bij deze dus nog maar eens ongelijk gekregen...