Hoe Porsche de verbrandingsmotor wil redden

Elektriciteit uiteraard, maar ook waterstof: beide ecologisch verantwoorde energievormen die de plaats van benzine en diesel maar wat graag willen innemen. En die aan populariteit winnen. Want onder de steeds strenger wordende uitstootnormen, proberen autoconstructeurs hun verbruikscijfers op allerlei manieren te verminderen. Met elektrische motoren natuurlijk, maar ook met oplossingen voor hun verbrandingsmotoren. Plug-in-hybride- en klassieke hybridemotoren worden steeds vaker gebruikt, terwijl ook de mild hybride aandrijfvorm, een 48-voltssysteem waarbij de verbrandingsmotor af en toe steun krijgt van een elektromotor (maar niet zelfstandig elektrisch kan rijden), aan populariteit wint.

Andere merken kiezen voor minder gebruikelijke oplossingen om hun verbrandingsmotoren in leven te houden, zoals Mazda met hun SkyActiv-X motor, die we mochten proberen in de Mazda3 hatchback. We zullen de technische details achterwege laten, maar deze benzinemotor loopt ongeveer als een diesel. De brandstof wordt dus niet tot ontploffing gebracht met een vonkje, maar onder druk. En dat zorgt voor en lager verbruik.

CO2-neutraal

Vraag is hoeveel rek er nog zit op de verbrandingsmotoren, zeker zonder (vaak dure) hulp van elektromotoren en batterijpakketten. Geen wonder dus dat veel constructeurs de ontwikkeling van de klassieke verbrandingsmotor uitfaseren. Al is er een mogelijke oplossing, door niet te kijken naar de motor, maar naar de energiedrager. Want: als je de brandstof die in de wagen gaat CO2-neutraal maakt, is de uitstoot dat ook. Daarmee zijn ze ook schoner dan de huidige alternatieven voor de brandstofmotor, LPG en CNG, die je onder meer in de Renault Clio of Dacia Duster vindt.

Volledig scherm Een klassieke Porsche 911 (type 964) © REUTERS

Porsche is momenteel bezig met de technologie. Het proces is uiteraard ingewikkeld, maar kort door de bocht wil Porsche CO2 aan de lucht onttrekken en er samen met waterstof methanol en later e-benzine van maken. De CO2 die de verbrandingsmotoren die op deze brandstoffen lopen uitstoten is uiteraard gelijk aan de CO2 die Porsche aan de lucht heeft onttrokken, waardoor je een CO2-neutrale brandstof hebt.

20% van de elektrische efficiëntie

Natuurlijk zijn er nog problemen met de technologie. Het proces zelf staat nog in zijn kinderschoenen, waardoor het niet bepaald energie-efficiënt is. Met de brandstof die je met 1kWh zou kunnen opwekken, legt een wagen met verbrandingsmotor bijvoorbeeld maar 20% van de afstand af die een elektrische wagen met dezelfde hoeveelheid elektriciteit zou rijden.

Toch gaat Porsche door met het procédé onder de volgende redenering: samen met oliemaatschappij Exxon en Siemens wil het op een afgelegen plek in Chili, waar altijd groene windenergie voorhanden, de brandstof ecologisch op te wekken. Elektriciteit en zelfs waterstof vanuit die uithoek naar de rest van de wereld vervoeren, is immers haast onmogelijk, dan is benzine volgens Porsche de enige manier om dit stukje ecologisch potentieel toch te benutten.

Volledig scherm Een plattegrond van de synthetische brandstoffabriek die Porsche, Exxon en Siemens in Chili willen bouwen. © Siemens

Wat kost dit?

Porsche is van plan een half miljoen liter synthetische brandstof per jaar te produceren in 2026. In het begin zou het merk deze vooral gebruiken voor autosport – Porsche overweegt een terugkeer naar de Formule 1 als het deze brandstof mag gebruiken – maar ook voor hun Experience Centers. Nadien zou de brandstof ook aan het brede publiek worden aangeboden. Porsche is er immers maar wat trots op dat het merendeel van zijn wagens, ook de oldtimers, vandaag nog rondrijdt en ziet in deze synthetische brandstoffen een manier om vooral die laatste categorie wagens op de baan te houden. Aan een zekere prijs weliswaar, want aanvankelijk lijkt een prijs van 10 euro per liter niet ondenkbaar.

“Later kan de prijs competitief worden”, laat Michaël Steiner, de baas van de R&D afdeling van de Duitse autobouwer, weten. “Maar de overgang naar e-mobiliteit zal blijven. Synthetische brandstoffen zullen dus eerder een manier zijn om wat brandstofauto’s op een duurzame manier in leven te laten, de klassieke 911 zeg maar, eerder dan een echt alternatief voor elektrisch rijden te worden.” Maar zeg nooit ‘nooit’, natuurlijk.

