Hoe met deze micro-auto negen mensen naar West-Berlijn werden gesmokkeld

04 oktober 2019

Bron: AD 0 Auto De BMW Isetta is de kleinste auto die het Duitse automerk ooit bouwde. Toch was dit model groot genoeg om er negen mensen mee naar de vrijheid te smokkelen tijdens de Koude Oorlog. BMW maakte er een korte film over.

In de film wordt beschreven hoe de Duitser Klaus-Günter Jacobi op moedige wijze zijn beste vriend Manfred Koster van Oost-Berlijn naar West-Berlijn smokkelde over een zwaarbewaakte grens. De film kreeg als titel The Small Escape en speelt zich af in 1964, zes jaar nadat Jacobi en zijn familie Oost-Berlijn verlieten.



Jacobi had echter nog steeds vrienden aan de andere kant van de Berlijnse muur en een van hen nam contact op om hulp te vragen, beschrijft BMW in een persbericht. Jacobi besloot te helpen en dacht dat zijn Isetta het perfecte ontsnappingsvoertuig zou zijn, vooral omdat hij geloofde dat soldaten niet te wantrouwend zouden zijn als ze zo'n piepklein autootje zouden zien.

Om Manfred Koster goed te kunnen verbergen, verwijderde Jacobi een aantal componenten om naast de motor voldoende ruimte voor hem te creëren. Hiertoe verwijderde Jacobi de luchtfilter en de kachel, aldus BMW. Hij maakte ook een opening achter de zitbank en verwisselde de brandstoftank met een inhoud van 13 liter voor een exemplaar met een inhoud van slechts 2 liter.

Nadat de aanpassingen waren voltooid, reed Jacobi de auto over de grens, waarna hij Koster ophaalde en plaats liet nemen in de auto. Kort voor middernacht op 23 mei voltooide het duo met succes hun missie door veilig en ongezien aan te komen in West-Berlijn. Het nieuws van de prestatie verspreidde zich snel in het Westen en in de jaren daarna werden nog acht andere mensen met succes de grens over gesmokkeld in eveneens gemodificeerde Isetta’s. De auto van Jacobi is nu te zien in het Berlijnse Muurmuseum, waar de 79-jarige ex-smokkelaar nu werkt als gids.

