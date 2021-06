Hoe komt het dat goedkopere wagens je op termijn duurder komen te staan?

HLN DriveDe kostprijs van een auto is moeilijk te berekenen. Je hebt inderdaad de prijs die je in de showroom meekrijgt, maar er komen heel wat kosten bij autobezit kijken. Belastingen, onderhoud, verbruik enzovoort. Daarom kies je best je wagen op basis van zijn TCO, ofwel Total Cost of Ownership. HLN Drive verklaart de term.

“TCO staat voor Total Cost of Ownership, met andere woorden het totale bedrag dat een auto je kost over een bepaalde tijdsperiode. Dat is een veel eerlijkere basis om verschillende modellen met elkaar te vergelijken”, vertelt Gregory Livis, hoofdredacteur van FLEET. Op zijn job vergelijkt Gregory bedrijfswagens en komt hij dus regelmatig met de materie in aanmerking.“De ene wagen mag immers op de factuur goedkoper zijn dan de andere, na 5 jaar kan dat kostenplaatje er totaal anders uitzien wanneer je de verschillende belastingen, de verzekering, het onderhoud, de restwaarde en het verbruik in acht neemt. In een TCO-berekening wordt met andere woorden de hele levenscyclus van de wagen in acht genomen in plaats van enkel de aankoopprijs. Dit gebeurt vandaag al vaak in de sector van de bedrijfswagens, maar ook particulieren gebruiken de term steeds vaker.”

Het TCO-bedrag dat bij een auto hoort, is dan ook een prijs per maand waarbinnen al die parameters worden gebundeld op basis van een bepaald rijprofiel, bijvoorbeeld 20.000 km per jaar en een herverkoop na 8 jaar. Op die manier kan je voor jouw rijprofiel wagen X en Y op een objectieve manier met elkaar vergelijken.

Verbruik en onderhoud maakt veel verschil

Zo worden bijvoorbeeld de onderhoudsintervallen meegenomen. Sommige wagens moeten om de 40.000 km op onderhoud, bij andere modellen gebeurt dat vroeger of later. En dat maakt een verschil in de portefeuille. Hetzelfde geldt voor het verbruik: een half litertje benzine lijkt niet veel, maar op een levensloop van 200.000 km maken vele kleintjes een groot. En dan hebben we het nog niet gehad over de restwaarde van je auto: de ene wagen kan je gewoon voor een hoger bedrag doorverkopen dan andere. Kennis van die materie is dus van onschatbare waarde. Vandaag zijn er heel wat bedrijven die zich specialiseren in deze materie en hun data verkopen aan bedrijven met een grote vloot. Zij kunnen immers heel wat budget besparen gewoon door de juiste wagen te kiezen voor hun medewerkers.

Volledig scherm Hyundai Kona EV © Hyundai

Particulier

Maar ook particulieren zijn gebaat bij een duidelijk beeld van de Total Cost of Ownership voor hun wagen. Vooral de keuze van de juiste brandstof is belangrijk. Vandaag schakelen heel wat mensen immers over van diesel naar benzine, maar dat is niet altijd de juiste keuze.

“Uit TCO-studies blijkt alleszins niet dat benzine de betere keuze is voor alle profielen,” vertelt Bart de Hoog, General Manager van Dragintra, een bedrijf dat vlootbeheerders ondersteunt in het operationeel en financieel beheer van hun wagenpark. “Kijk je puur naar de TCO-cijfers, dan is het voor de middenklasser vanaf 20.000 km/jaar nog altijd beter om een moderne diesel te kiezen, rij je minder, dan is benzine een valabele optie. Vanuit fiscaal oogpunt blijft diesel vaak de beste keuze, ondanks stijgende prijzen aan de pomp en verhoogde accijnzen. Die motoren verbruiken minder dan benzinemotoren en ze hebben ook minder onderhoud nodig. Kijk je dan toch naar alternatieven voor diesel, dan is CNG (compressed natural gas, of gecomprimeerd aardgas red.) een veel betere keuze dan benzine, al verliest die brandstof nu zijn fiscale voordelen.”

CNG-wagens stoten immers minder schadelijke gassen uit dan wagens met een klassieke verbrandingsmotor en zijn vaak even zuinig als diesels, terwijl de prijs van aardgas aan de pomp goedkoper is. Er zijn wel maar een beperkt aantal modellen beschikbaar en die kosten een paar duizend euro meer dan hun equivalent met klassieke verbrandingsmotor.

Volledig scherm BMW 3 Reeks Touring © BMW

Voorbeelden

En daarmee halen we meteen een gevoelig puntje aan: een milieuvriendelijk alternatief kost vaak meer dan een auto met klassieke verbrandingsmotor. Al is dat over een volledige levensloop niet altijd het geval. Uit deze voorbeelden blijkt immers dat milieuvriendelijke alternatieven onder meer door de gunstige fiscaliteit goedkoper uit een TCO-berekening komen dan bijvoorbeeld een dieselwagen.

Een elektrische Tesla Model 3 kost dik 60.000 euro, een pak meer dan de 40.000 euro van een concurrent met een dieselmotor, zoals de Mercedes C200d. Maar stel dat je beide wagens 60 maanden lang gebruikt en jaarlijks 25.000 kilometer rijdt, dan komt de Tesla wel een fractie goedkoper uit (737 euro per maand tegenover 750 euro per maand). Het zijn vooral de goedkopere onderhoudsintervallen en de gunstigere fiscaliteit voor elektrische wagens die het ‘m doen. Vergelijken is dus de boodschap.

De Hyundai Kona is dan weer een EV met een kostprijs van zowat 40.000 euro, bijna het dubbele van een goed uitgeruste Peugeot 2008 met 1.2 benzinemotor. Toch is de TCO van die laatste wagen een paar tientallen euro’s duurder met dezelfde op een TCO-vergelijking van 4 jaar en 30.000 kilometer per jaar, opnieuw door taksen en onderhoud, namelijk 563 euro tegenover 585 euro per maand.

Blijven we in dieselland, meer bepaald bij de Audi A4 en BMW 3 Reeks in hun versie met 136 pk, dan blijkt dat de A4 iets duurder is in prijs, hoewel het totale kostenplaatje toch iets goedkoper uitkomt (855 euro tegenover 879 euro per maand). Het draait maar om een paar euro per maand, maar nogmaals: voor bedrijven met een grote vloot, kan dat een wezenlijke kostenbesparing betekenen. Opnieuw gaan we uit van een berekening over 4 jaar tijd aan 30.000 km per jaar.

