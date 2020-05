Hoe de verwaarloosde Ferrari van Uday Hoessein werd gevonden dankzij een YouTuber Erik Kouwenhoven

04 mei 2020

06u29

Bron: AD.nl 0 Auto De Ferrari F40 van de zoon van Saddam Hoessein, die na de Amerikaanse invasie van Irak in verwaarloosde toestand werd achtergelaten in de woestijn, is teruggevonden dankzij de YouTuber Ratarossa en blijkt ook nog eens te koop.

Vorige week meldden we dat YouTube-persoonlijkheid Ratarossa op zoek was naar de Ferrari F40 van Uday Hoessein (1964-2003), de oudste zoon van de Iraakse dictator Saddam Hoessein (1937-2006) en ooit diens gedoodverfd opvolger. Er kwamen naar aanleiding van zijn video al snel tips binnen dat de auto in de stad Erbil zou staan. Ook bleek dat Ratarossa niet de eerste was die op zoek ging naar de verloren schat op wielen.



In 2016 werd Chris Smith van Gas Monkey Garage, een programma op Discovery, er al op uitgestuurd om de F40 te vinden. Hij vloog naar Irak, vond de auto, maar kocht ’m niet. De auto was bedekt met zand, de intercoolers ontbraken en de auto verkeerde in deplorabele staat. Bovendien zou het een logistieke nachtmerrie zijn geweest om de auto Irak uit te krijgen. Smith verliet Irak dus met lege handen, zo vertelt hij aan Ratarossa.

Belgische specialist

Chris merkte op dat de motor vrij draaide toen hij hem ongeveer vier jaar geleden onderzocht, maar dat een hele reeks dure onderdelen moest worden vervangen. Volgens Ratarossa heeft een Belgische Ferrari-specialist vervolgens de smerige motorruimte van de kapotte supercar nagezien en alle elektronica vervangen. Uiteindelijk was de F40 rijklaar, maar nog lang niet in onberispelijke staat.

1,1 miljoen

In de video van Ratarossa is te zien dat de auto er nu een stuk beter bij staat. Hoewel de auto slechts 3.700 kilometer heeft gereden, moet er volgens TheDrive nog veel worden gedaan. De mythische Ferrari is dus nog altijd in Erbil, hoewel hij nu in een garage wordt bewaard in plaats van op een zandterrein. De huidige eigenaar wil de auto wel verkopen, maar het bedrag van 1.150.000 dollar is in ieder geval voor de YouTuber te hoog.

Autofreak Uday die er niet voor terugdeinsde te martelen, vocht zich in op 22 juli 2003 dood toen hij in Mosoel dreigde gearresteerd te worden door Amerikaanse special forces.