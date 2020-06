Hightech en corona doen premies autoverzekeringen dalen www.fangio.be

11 juni 2020

15u30

Bron: www.fangio.be 0 Auto De premies voor een verplichte BA-autoverzekering zijn het voorbije jaar opnieuw 1,33% goedkoper geworden. Oorzaak is de scherpe concurrentie én de opkomst van hightech rijhulpsystemen die het aantal schadegevallen doen zakken. Door de coronacrisis betalen sommige bestuurders straks mogelijk ook minder als ze een slimme kilometeraanpassing laten doorvoeren. Dat blijkt uit een analyse van Hillewaere Verzekeringen, specialist in autopolissen.

Goed nieuws voor wie met de wagen rijdt: de inflatiecijfers van het Belgische Statistiekbureau (Statbel) leren dat de premies voor de verplichte BA-autoverzekering in een jaar tijd met alweer 1,33% goedkoper zijn geworden. Opnieuw, want de jongste jaren kan je gerust spreken van een échte trend van prijsdalingen. Al bijna vier jaar – sinds medio 2016 – zakken telkens de premies voor een autopolis.

“Hier zijn verschillende oorzaken voor”, weet Leen Verheyen, Algemeen Directeur van Hillewaere Verzekeringen. “Eerst en vooral is er de opkomst van tal van nieuwe hightech rijhulpsystemen, zoals rijstrookondersteuning, Automatic Emergency Braking en Aandachtsassistentie. Die hebben er mee voor gezorgd dat het aantal schadegevallen op onze wegen sterk is gedaald. Zo waren er tien jaar geleden op elke 1.000 wagens met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) nog 72 die een ongeval met schade hadden veroorzaakt. In 2018 waren er dat nog slechts 59. Een fikse daling. Daarnaast spelen uiteraard ook commerciële gestes en prijsconcurrentie een rol.”

De impact van corona

Uit een analyse van de verzekeringsmakelaar valt verder op dat door de coronacrisis sommige bestuurders straks ook een stuk minder kunnen betalen voor hun verzekering als ze een slimme kilometeraanpassing laten doorvoeren in hun polis. Leen Verheyen legt uit:

“Wie door de coronacrisis van zijn werkgever meer ruimte krijgt om vaker van thuis uit te werken, en dus minder met de eigen auto gaat rijden, kan er mogelijks goed aan doen om een bijvoegsel te laten maken aan zijn huidige polis dat een maximum aantal kilometers vooropstelt. Een aantal aanbieders laat dit toe. Stel dat je bijvoorbeeld begin dit jaar een polis hebt afgesloten aan 1.000 euro, maar momenteel merkt dat je niet meer dan pakweg 10.000 kilometer zal rijden dit jaar, dan kan je dus een bijvoegsel laten opmaken met een maximum aantal kilometers. Concreet zal je dan einde dit jaar een deel van de premie van 1.000 euro terugbetaald krijgen.”

Of de coronacrisis ook meteen directe gevolgen heeft voor de autopolissen is lang niet zeker. Het klopt dat de ongevallencijfers zeker in de voorbije maanden zijn gezakt, maar stilaan herneemt het gewone leven zich weer en komen meer bestuurders de baan op. Dat verhoogt opnieuw het risico op een ongeval. Indien het aantal schadegevallen daarentegen nog maanden blijft dalen – bijvoorbeeld door meer thuiswerk – sluiten de experts bij Hillewaere niet uit dat er de komende jaren nog prijsdalingen volgen.