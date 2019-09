Hier parkeert Mercedes-Benz meer dan 10.000 peperdure probleemgevallen Erik Kouwenhoven

01 september 2019

07u28

Bron: AD.nl 25 Auto De startbaan van het oude vliegveld in Ahlhorn in het noordwesten van Duitsland biedt een indrukwekkende aanblik. De meer dan twee kilometer lange asfaltstrook dient als parkeerplaats voor duizenden gloednieuwe luxe SUV’s van het merk Mercedes-Benz.

Het gaat volgens de Duitse website Automobilwoche om auto's uit de modelseries GLE en GLS, die daar zijn gestald wegens kwaliteitsgebreken. De getroffen auto’s zijn allemaal afkomstig uit de Mercedes-fabriek in Tuscaloosa in de Verenigde Staten. Het gaat naar verluidt om meer dan 10.000 auto’s in totaal.



Volgens Automobilwoche zijn er problemen met de stoelen en de bumpers van de SUV’s. In beide gevallen zouden de problemen bij toeleveranciers van Daimler liggen. Vanwege de kwaliteitsgebreken heeft Mercedes al auto's terug moeten nemen van boze klanten, zo gaat het magazine verder.



De auto’s zouden nu worden opgeslagen op het voormalige militaire vliegveld in Ahlhorn (Nedersaksen) totdat de problemen zijn opgelost. Daimler gebruikt het vliegveld al ongeveer een jaar als opslagruimte. In het begin waren daar auto’s geparkeerd waarvan de verkoop niet was doorgegaan door de diesel-affaire. Nu dus de GLE en GLS, aldus de website.

