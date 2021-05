Hier moet je op letten wanneer je een wagen test

Voordat je een wagen koopt, kan je best eerst een testrit boeken. Maar wat doe je wanneer je de sleutels van je testwagen in handen krijgt? Hoe bepaal je of een wagen ideaal is voor jou? HLN Drive geeft enkele tips.

Kies het juiste moment en vermijd file

Je wil uiteraard zo veel mogelijk aspecten van je auto leren kennen en dus zoveel mogelijk kilometers maken op verschillende terreinen. Denk dus op voorhand na over een route, maar vooral: plan je proefrit op het juiste moment. Je wil immers je tijd niet verspillen in de file. Tussen 10 en 15u is er het minste verkeer.

Stel veel vragen aan de verkoper

Voordat je wegrijdt, kan je al enkele belangrijke zaken testen. Stel de verkoper zoveel mogelijk vragen en laat hem de belangrijkste opties demonstreren. Auto’s zijn tegenwoordig halve computers met allerlei comfortfuncties, daar wil je zeker de voor- en nadelen van ontdekken! Ook tijdens je testrit kan je op de knopjes van de auto duwen om zoveel mogelijk zaken te ontdekken, maar hou het wel veilig!

Let op je rijcomfort

Test eerst voor jezelf hoe soepel het in- en uitstappen gaat. Zijn je stoel, hoofdsteunen en gordels makkelijk verstelbaar? Ook is het belangrijk dat je comfortabel zit en genoeg beenruimte hebt. Heb je kinderen? Controleer dan direct even of er op de achterbank wel genoeg ruimte is voor een kinderzitje of neem ze mee tijdens je testkilometers. Kinderen kijken op een heel andere manier naar een auto dan jij.

Weet wat je wil

Wat vond je vervelend aan je vorige auto en gaat de nieuwe die problemen oplossen? Neem alleen een auto mee op testrit die ook daadwerkelijk beter is dan je huidige auto. Testritten draaien namelijk verdacht vaak uit op een aankoop.

Ga op pad zonder verkoper

Hij zal toch enkel verkoopspraat naar je hoofd slingeren. Bereid je vragen voor, zodat je ze voor je testrit kan stellen, of vraag het achteraf.

Test de juiste wagen

Auto’s hebben tientallen versies en vaak verschillende motorisaties. Het is logisch om enkel de dieselversie te testen wanneer jouw rijprofiel daar bij past, maar zorg er ook voor dat alle optiepaketten die je in overweging neemt, op de auto zitten. Alleen zo kan je ze testen. Maar ga ook niet te ver: een te weelderig uitgeruste auto kan gebreken maskeren die in de versie die binnen jouw budget past wel naar boven komen.

