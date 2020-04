Het volledige plaatje: wat kost de … BMW i3 per maand in 50 seconden (video)? Redactie

30 april 2020

10u55

Een wagen kost meer dan zijn catalogusprijs. Belastingen, verbruik, onderhoud, … het speelt allemaal zijn rol en het ligt voor elke wagen anders. Onze collega’s van FLEET.be tekenden het totale kostenplaatje uit voor de BMW i3, met daarbij oog voor de gekende kosten zoals onderhoud en verbruik, maar ook alle belastingen voor particuliere bestuurders (BIV, jaarlijkse rijtaks, …) en bedrijfswagenbestuurders (zoals het beruchte Voordeel Alle Aard).

Zoals jullie ongetwijfeld weten, gebeurt dat voor elektrische wagens in samenwerking met LeasePlan Belgium. Zij gingen uit van de volgende parameters:

- Leaseprijzen in de video = all-inclusive operationele leasing (alleen met zomerbanden) excl. btw.

- 60 maanden – 20.000 km/jaar.

- Optie: metaalkleur.

- Standaard fleetkorting.

- Fiscale waarde van deze wagen: 40.869,22 €

- Leasingkost van deze wagen (65% BTW inbegrepen): 679,39 €

- Gemiddelde kost elektriciteit: 0,23 €/kWh zonder BTW

