Het dak eraf: dit is de nieuwe Porsche 911 Cabriolet Erik Kouwenhoven

05 maart 2019

13u25

Bron: AD.nl 0 Auto Porsche lanceert op de internationale autoshow van Genève zijn kersverse 911 Cabriolet. Highlights: een lichter dak dat niet meer bol kan gaan staan en dat opent in slechts 12 seconden.

Vier maanden geleden introduceerde Porsche in Los Angeles de achtste generatie van de 911 Coupé. Nu is het de beurt aan de Cabriolet. Het S-model heeft een 450 pk leverende 3,0-liter grote zescilinder bi-turbo boxermotor aan boord, accelereert in minder dan vier seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van ruim 300 kilometer per uur.

De Carbriolet is uitgerust met een nieuw ontwikkelde achttraps Porsche Doppelkupplung (PDK) en een zogenoemde Wet Mode, waarmee rijden in natte omstandigheden een stuk veiliger wordt. De kap van de 911 Cabriolet is een stuk lichter geworden, en is dankzij een nieuwe hydraulische motor in 12 seconden te openen en te sluiten bij een snelheid tot 50 kilometer per uur. Doordat het dak grotendeels van magnesium is gemaakt, gaat deze bij hogere snelheden niet bol staan.