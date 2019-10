Hernieuwde kennismaking met de Tesla Model X: hard- en software vernieuwd Werner Budding

20 oktober 2019

13u00

Bron: AD.nl 0 Auto Tesla heeft zijn grote SUV, de Model X, grondig vernieuwd. Deze keer moest niet alleen de software, maar ook de hardware eraan geloven.

Steeds meer auto's kunnen tijdens het gebruik worden vernieuwd, zonder dat je daarvoor naar de garage moet. Het geheim schuilt in software-updates ‘over the air’, oftewel via de internetverbinding. Tesla is daar enkele jaren geleden mee begonnen en heeft nu ook zijn Model X, de grote SUV van het merk, op een aantal punten weer vernieuwd.

Maar deze keer moest ook de hardware eraan geloven. Naast software update v10.0 heeft Tesla nu de aandrijflijn en de wielophanging van de Model X verbeterd. De luchtvering is vanaf nu volledig adaptief: hij past zich dus aan de rij-omstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder aan. De elektromotor van de Model 3 ligt nu ook voorin de X én hij rolt op banden met minder rolweerstand, wat het rijbereik op batterijen ten goede komt. Volgens de fabrikant is gedurende de levenscyclus van de Model X inmiddels 75 procent van alle onderdelen vernieuwd of gemodificeerd.