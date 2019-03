Harley-Davidson richt zich op kinderen en koopt maker elektrische loopfietsen mvdb

05 maart 2019

15u26

Bron: ANP 0 Auto Het iconische motormerk Harley-Davidson gaat zich op kinderen richten. Het bedrijf uit Milwaukee koopt StaCyc, een producent van elektrische loopfietsen voor kinderen. Hoeveel Harley-Davidson betaalt voor die onderneming is niet bekendgemaakt.

StaCyc maakt zijn elektrische loopfietsen in twee maten. Kinderen kunnen de fietsjes gebruiken als normale loopfietsen, maar ook de elektrische aandrijving gebruiken om snelheden tot ongeveer 18 kilometer per uur te bereiken. De fietsjes werden al door een aantal Harley-Davidsondealers verkocht in de Verenigde Staten.



Harley geeft aan de volgende generatie motorrijders te willen bereiken. Bovendien zet de maker van traditionele Amerikaanse choppers sinds een aantal jaren stevig in op elektrische motorfietsen. Later dit jaar komt de LiveWire, de eerste elektrische Harley op de markt. Vanaf 2021 moeten meerdere types elektrische Harley-motoren te koop zijn.