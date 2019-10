Hardrijder mogelijk vrijuit doordat flitspaal niet werkt boven 250 km/u Erik Kouwenhoven

22 oktober 2019

22u54

Bron: AD.nl 0 Auto Een Tsjech gaat mogelijk vrijuit nadat hij met een snelheid van meer dan 250 kilometer per uur werd geflitst in Duitsland. De maximumsnelheid ter plaatse was 100 km/u, maar de flitspaal registreert boven de 250 km/u geen snelheid.

Het voorval vond plaats in de gemeente Asca in het Beierse district Straubing-Bogen, zo meldt de politie van Deggendorf in een persbericht. De laagvlieger scheurde om 23.15 uur voorbij. Volgens de politie is het geflitste voertuig een supersnelle VW Golf met Tsjechisch kenteken. Ondanks de hoge snelheid van de bestuurder was de bestuurder op de foto goed te herkennen.

Getuigenoproep

Het probleem is dat er geen snelheid geregistreerd staat bij de overtreding. Daardoor is het wellicht lastig om hem te vervolgen. Volgens de politie hangt de man een boete van 1.200 euro boven het hoofd, maar de agenten zijn voor verdere vervolging afhankelijk van getuigen en roept omstanders dan ook op om zich te melden. Dit ondanks de foto waar de man goed herkenbaar op staat.