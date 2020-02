Hackers doen Tesla in zone 55 uit zichzelf versnellen naar 135 km/uur jv

19 februari 2020

16u03

Bron: Forbes 4 Auto De elektrische auto lijkt op dit moment dé wagen van de toekomst. De bekendste telg in de familie is nog altijd Tesla, het merk dat ook volop inzet op automatische rijsystemen. Een onderzoeksteam van McAfee wou die weleens uittesten. Ze slaagden erin een Tesla Model X en een Tesla Model S om de tuin te leiden en uit zichzelf de snelheid te laten toenemen met 80 km/uur.

Niet alles loopt altijd zoals verwacht - denk maar aan de gebroken onbreekbare ruiten van de Tesla Cybertruck - maar Tesla kan toch een mooi veiligheidspalmares voorleggen. Het bedrijf loofde zelfs een half miljoen dollar uit aan wie op het aanstaande Pwn2Own-event erin slaagt de verscheidene beveiligingslagen van de Tesla Model 3 te omzeilen en de wagen volledig te hacken.

Toch een kleine verrassing dan dat hackers van McAfee, het bekende Amerikaanse bedrijf gespecialiseerd in beveiligingssoftware, na anderhalf jaar onderzoek niet één maar twee Tesla’s en hun automatische snelheidsdetectoren konden verschalken. De twee slachtoffers waren een Model S en een Model X, allebei uit 2016 en voorzien van het hardware pack 1. Maar de twee uitgeteste wagens werden niet gehackt. De experts fopten het cameraoog van de Tesla’s, de Mobileye EyeQ 3. Het camerasysteem van Mobileye is geïnstalleerd in meer dan 40 miljoen auto’s. Dat begeleidt de bestuurder bij het zelfstandig rijden van de auto en moet onder meer botsingen vermijden. De focus ligt op verkeersveiligheid. Let wel: het zelfstandig rijden hangt niet compleet af van de gegevens van die camera’s.

Het oog kan wel, bijvoorbeeld, verkeersborden met snelheidsbeperkingen lezen en past dan de snelheid van het voertuig daaraan aan. En wat bleek: hacken was niet nodig, een stukje isolatietape van 5 centimeter volstond om de twee Teslamodellen uit 2016, uitgerust met Speed Assist (SA) en Tesla Automatic Cruise Control (TACC), te misleiden. De onderzoekers plakten de isolatietape aan het middelste beentje van het cijfer 3 op een verkeersbord dat een maximumsnelheid van 35 mijl per uur aangaf (ongeveer 55 km/uur). Voor het menselijk oog bleef het bord nog altijd 35 aangeven, maar het cameraoog van de twee Teslamodellen las 85, waardoor de auto’s automatisch versnelden naar 85 mijl per uur of ongeveer 135 km per uur.

Het lijkt vergezocht, maar volgens wetenschappers van McAfee valt zo’n scenario met door kwaadwillige tegenstanders overplakte snelheidsborden ook niet helemaal uit te sluiten. Tegelijkertijd zeggen ze dat “dit werk voorlopig nog hoogst academisch is”. Bovendien moet een hoop voorwaarden al echt samenvallen om de sabotage te doen slagen. Zo moet het gaan om oudere versies uit 2016 van de modellen S en X, die het hardware pack 1 en de Mobileye EyeQ 3-camera combineren. De nieuwste Tesla’s werken met een andere technologie. Verder kan het enkel bij de eerste implementatie van TACC als de bestuurder twee keer op de hendel tikt om TACC in te schakelen. En natuurlijk ook alleen maar als iemand met slechte bedoelingen het voor mekaar krijgt onopgemerkt een verkeersbord langs de weg te gaan beplakken en er dan nog eens een voertuig passeert met TACC geactiveerd én met de nodige technologie die het vatbaar maakt voor misleiding.

McAfee maakte de bevindingen op 27 september vorig jaar over aan Tesla, dat “op dit moment geen plannen kenbaar maakte om het probleem aan te pakken”. Mobileye zegt in een reactie dat ze “dit niet als een vijandige aanval beschouwen omdat het wijzigen van verkeersborden uit dit onderzoek ook het menselijke oog kunnen verwarren”. Het bedrijf voegt eraan toe dat het systeem in de eerste plaats menselijke bestuurders wil bijstaan en niet de automatische piloot. Bovendien, klinkt het nog, verlaat de technologie van automatisch rijden zich ook op een heleboel andere gegevens.