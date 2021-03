Grootste autofabrikant China gaat de strijd aan met Tesla

De eerste zonneauto die op grote schaal geprodu­ceerd moet worden, rolt normaal gezien dit jaar van de band

3 maart De ‘Aptera’, een opvallend futuristisch uitziende elektrische zonne-auto, is dichter dan ooit bij echte realiteit, dankzij interesse van investeerders en potentiële klanten. De opvallende Amerikaanse tweezitter moet eind 2021 of begin 2022 in de VS worden geleverd, de eerste lading auto’s was onlangs binnen 24 uur uitverkocht. Het mede door zonnecellen gegenereerde rijbereik van deze wagen klinkt dan ook indrukwekkend.