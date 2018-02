Groot succes: wachttijden tot een jaar voor wie nu SUV koopt FT

17 februari 2018

16u52

Bron: VTM Nieuws 0 Auto Minder dieselwagens, meer SUV's. Ons land gaat al een aantal jaar massaal voor de bijl voor de 'hoge auto'. Wie er vandaag een koopt, moet rekening houden met erg lange wachttijden, soms tot een jaar. Dat meldt VTM Nieuws.

Steeds meer Belgen kiezen voor een grote, hoge gezinswagen wanneer ze een nieuwe auto kopen. De markt van de SUV of sport utility vehicle is de voorbije jaren democratischer geworden. Van echte terreinwagen tot het nieuwste hippe stadsautootje met verhoogde ophanging: de meeste automerken hebben er eentje in hun gamma. Kopers zouden vooral verwijzen naar het "prettige gevoel om de weg te domineren, het grotere veiligheidsgevoel en het vlotte instappen".

Dealers hadden het grote succes niet zien aankomen. Nochtans heeft het Autosalon een zeer goede editie achter de rug. In heel wat garages is het nu vaak tot een jaar wachten voor de klant met z'n SUV de weg op kan. Een van de populairste wagens momenteel: de Volkswagen SUV T-ROC. Ook sportieve stadswagens als de Volvo XC40 gaan als zoete broodjes over de toonbank. Wie zo'n exemplaar wil, moet geduld oefenen tot december. Ook op de compacte modellen van Mercedes, de A-klasse, is het acht maanden wachten. Een Peugeot 3008 SUV zou ten vroegste in september geleverd kunnen worden.