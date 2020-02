Groot, klein, rood, oranje ... “Kakofonie aan ‘pinkers’ veroorzaakt onduidelijkheid” Vias is voorstander van Europese uniformiteit Brecht Herman

28 februari 2020

13u02 5 Auto Een nieuwe ergernis bij automobilisten is de kakofonie aan richtingaanwijzers op voertuigen. Grote, kleine, oranje, rode, statische, dynamische … Veiligheidsinstituut Vias krijgt regelmatig te horen dat bestuurders niet alle ‘pinkers’ even duidelijk vinden. Het is daarom voorstander van Europese uniformiteit.

“Af en toe krijgen we mailtjes van bestuurders die klagen over de richtingaanwijzers van andere voertuigen. Ofwel worden ze niet gebruikt, ofwel zijn ze niet altijd even duidelijk. Voor beide gevallen valt wel iets te zeggen”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias institute.

“Sommige richtingaanwijzers zijn heel klein of staan op minder logische plaatsen. Dan is het begrijpelijk dat je je soms afvraagt: ‘heeft die nu zijn ‘pinker’ aangezet of niet?’ Bovendien rijden hier ook geïmporteerde Amerikaanse wagens van Jeep en Dodge rond, die achteraan rode richtingaanwijzers hebben, in plaats van het gebruikelijke geel-oranje.” Bij sommige wagens, onder meer van Audi, zit er ook beweging in de richtingaanwijzer.

Verwarrend, vindt ook Vias. “Die kakofonie aan richtingaanwijzers zou op Europees vlak toch iets beter geregeld mogen zijn. Zeker omdat ‘pinkers’ een van de weinige manieren zijn om in het verkeer aan te geven wat je gaat doen. Daarom willen we ook nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om die effectief te gebruiken, want ook daarover ontvangen wij regelmatig klachten.”