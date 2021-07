‘Groene’ minister Duitsland verruilt elektrische auto heimelijk voor benzinemodel

Er zijn veel problemen met batterijauto’s in Brandenburg (de deelstaat rond hoofdstad Berlijn), maar deze keer gaat het niet om de nieuwe Tesla-fabriek in aanbouw aldaar. De lokale minister van Volksgezondheid Ursula Nonnemacher (Groenen) zal in een speciale vergadering van de Gezondheidscommissie van het Brandenburgse Staatsparlement reageren op de beschuldigingen over het gebruik van haar bedrijfswagen, schrijft Focus .

Volgens een bericht in de Duitse krant Bild was de minister onlangs onderweg met de benzineauto van de staatssecretaris in plaats van haar eigen elektrische bedrijfswagen. Volgens Nonnemacher deed ze dat omdat de rit te ver was om met een elektrische auto af te leggen. Deze bedrijfsauto’s mogen in Duitsland echter niet naar believen worden uitgewisseld, zo melden diverse Duitse kranten.