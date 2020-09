Gratis Bugatti bij aankoop van dit peperduur jacht Erik Kouwenhoven

04 september 2020

21u53 2 Auto Kopers van dit unieke superjacht krijgen er ‘gratis’ een 4 miljoen euro kostende Bugatti Chiron bij, zodat ze ook op het land kunnen genieten van adembenemende prestaties. De totaalprijs? 30 miljoen euro.

De eerste beelden van het nieuwe schip doen ons nog niet direct watertanden, maar wij zijn dan ook niet de doelgroep. Het nieuwe jacht heet Xenos en is ontworpen door de Lazzarini Design Studio, speciaal om er mee rond te paraderen in de havens van Monaco en St Tropez.

Hoewel het jacht nog steeds op de tekentafel ligt, doet het denken aan het schip dat werd gebruikt door de Bond-schurk en Spectre-agent Emilio Largo in de film James Bond-film Thunderball uit 1965. Het is de bedoeling om de Bugatti in een garage op het dek te huisvesten, zodat eigenaren gewoon de haven in kunnen rijden.

De boot van Lazzarini is bijna 40 meter lang en kan een snelheid van 90 knopen, oftewel 167 kilometer per uur halen dankzij een motor van 15.000 pk en draagvleugels. Het schip wordt gemaakt van aluminium en koolstofvezel om het gewicht relatief laag te houden. Volgens het Lazzarini-team is het ontworpen voor comfortabele cruises op hoge snelheid.

Het jacht krijgt automatisch verduisterende ramen, op het dak gemonteerde zonnepanelen en is ook leverbaar als elektrisch aangedreven model. Jetski’s zijn ook inbegrepen aan boord van de luxe boot die zeker de mega-rijken der aarde zal aantrekken. Lazzarini streeft er naar eigen zeggen naar om van de Xenos het toppunt van luxe te maken. Ach, dromen mag.