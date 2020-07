Gratis app moet auto’s waarschuwen voor naderende voetgangers Erik Kouwenhoven

15 juli 2020

20u27 0 Auto Een gratis app moet ongelukken voorkomen door automobilisten op de hoogte te stellen van naderende voetgangers en fietsers. Het Een gratis app moet ongelukken voorkomen door automobilisten op de hoogte te stellen van naderende voetgangers en fietsers. Het Amerikaanse bedrijf , dat de app ontwikkelde, spreekt van een ‘digitale veiligheidsgordel’ voor fietsers en voetgangers.

De applicatie deelt de locatie van een gebruiker met voertuigen in de buurt. De technologie kan daarnaast bestuurders waarschuwen en zelfs automatisch de remmen van auto's en vrachtwagens activeren om een ​​aanrijding met een voetganger, fietser of motorrijder te vermijden.



De app !important creëert volgens het bedrijf een virtuele ‘beschermingszone’ rond elk individu. Je smartphone geeft je (geanonimiseerde) gps-coördinaten door aan alle nabijgelegen voertuigen. De gegevens van de app zorgen ervoor dat de auto voetgangers sneller herkent, zodat botsingen worden voorkomen. De makers werken voor de ontwikkeling samen met de universiteit van Berkeley,

Twintig veelvoorkomende scenario’s

De app moet vanaf volgend jaar beschikbaar zijn, maar wordt in eerste instantie alleen aangeboden voor voetgangers en is enkel ontworpen voor twintig veelvoorkomende scenario’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om onvoorspelbaar gedrag van voetgangers en situaties waarbij de bestuurder is afgeleid of het zicht van de automobilist is geblokkeerd. Volgens het bedrijf kan deze technologie de komende tien jaar tot een miljoen levens redden. Globaal gezien sterven ieder jaar meer dan 270.000 voetgangers in het verkeer. Het totale aantal verkeersdoden wereldwijd ligt elk jaar op 1,35 miljoen.