Google Maps gaat waarschuwen voor snelheidscontroles Erik Kouwenhoven

19 januari 2019

07u56

Bron: AD.nl 0 Auto Google Maps, met meer dan een miljard gebruikers wereldwijd, krijgt binnenkort een extra functie. De online kaartservice wil zijn gebruikers gaan waarschuwen voor snelheidscontroles.

Google Maps is momenteel bezig met uitgebreide updates en verbeteringen. Naast de waarschuwingen voor snelheidscontroles, wordt binnenkort ook aanvullende informatie over files en ongevallen verstrekt. Dit rapporteert de Amerikaanse site ‘Android Police’.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk meldden gebruikers van Google Maps in december dat zij ontdekte besturingssystemen konden registreren. Ook in Duitsland hebben enkele testpersonen de nieuwe functie al gespot. Of Google alleen vaste flitspalen gaat signaleren, of ook mobiele snelheidscontroles, is niet bekend.

De veranderingen zijn controversieel. Snelheidscontrolemeldingen zijn in sommige landen verboden. Of de nieuwe dienst daarom in alle landen kan worden gebruikt, is onduidelijk. .Waze, dat sinds 2013 onderdeel is van Google, waarschuwt zijn klanten al enige tijd voor snelheidscontroles.