Google bouwt eigen autofabriek Niek Schenk ttr

23 januari 2019

10u32

Bron: AD.nl 0 Auto Google bouwt een eigen autofabriek voor de productie van zelfrijdende auto's. In de Amerikaanse staat Michigan komt ’s wereld eerste fabriek voor zelfrijdende auto’s te staan. Volgens Waymo, de speciale divisie die voor robotauto's is opgericht, biedt de fabriek werkgelegenheid aan 400 mensen.

In de bouw wordt 13,6 miljoen dollar (omgerekend zo’n 11,9 miljoen euro) geïnvesteerd. Ook andere Amerikaanse staten zouden de fabriek graag willen hebben, maar moederbedrijf Alphabet van Google en Waymo gingen naar verluidt overstag toen de staat Michigan 8 miljoen dollar (omgerekend zo’n 7,03 miljoen euro) subsidie bood.

Het is vooralsnog niet de bedoeling dat er ook volledig eigen auto's worden ontwikkeld. Op dit moment gebruikt Waymo een aantal Chryslers van het type Pacifica, een MPV, voor proefprojecten in Arizona. Maar het bedrijf heeft ook al contracten voor de aanschaf van nog eens 62.000 Pacifica's én 20.000 Jaguars van het model I-Pace.



In de nieuwe fabriek zullen de auto's worden voorzien van door Google ontwikkelde technologie, die autonoom rijden mogelijk maakt. Google is al sinds 2009 bezig met de ontwikkeling van robotauto's.

