Google aan kop in de race om de zelfrijdende auto Redactie

01 februari 2018

14u14

Bron: AD.nl 0 Auto De zelfrijdende auto's van Google maken tot nu toe de minste fouten. Dat blijkt uit een rapport van het California Department of Motor Vehicles. De overheidsdienst vroeg alle bedrijven die zelfrijdende auto’s ontwikkelen naar hun resultaten in 2017.

Bij Waymo, de aparte divisie die Google heeft opgericht voor autonoom rijden, legden de auto’s vorig jaar gemiddeld ruim 9.005 kilometer af zonder dat de menselijke bestuurder in actie hoefde te komen. General Motors staat op de tweede plek, met gemiddeld ruim 1.953 kilometer zonder fouten of storingen.

In totaal legden de autonome auto’s van Waymo vorig jaar 567.364 kilometer af op openbare wegen in de staat Californië. Bij General Motors was dat 205.216 kilometer. Terwijl bij GM in totaal 105 keer moest worden ingegrepen doordat de robotauto een fout maakte of bijvoorbeeld problemen met de software had, was dat bij Waymo slechts 63 keer het geval.

Een ingreep door de menselijke automobilist betekent niet per definitie dat er een ongeval dreigde te gebeuren. Er kan ook sprake zijn geweest van een systeemstoring of bijvoorbeeld slecht weer, waardoor sommige sensoren zoals camera’s niet goed meer werkten. Meestal schakelt zo’n zelfrijdende auto zichzelf meteen uit zodra er iets misgaat. Er zit altijd nog iemand achter het stuur van deze testvoertuigen.

De publicatie van de Amerikaanse overheidsdienst doet vermoeden dat Waymo en General Motors hiermee een voorsprong hebben op hun concurrenten. Nissan staat op de derde plek en Baidu, Nvidia en Mercedes staan aanzienlijk lager op de ranglijst. In het rapport wordt geen melding gemaakt van Ford, Honda, BMW, Volkswagen en Tesla. Die fabrikanten hebben in het afgelopen jaar geen testvoertuigen laten rijden op de openbare wegen in Californië.