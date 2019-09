GM roept in VS 3,5 miljoen pick-ups en SUV’s terug voor probleem met remmen AW

11 september 2019

16u21

Bron: Belga 0 Auto De Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) roept in de Verenigde Staten zowat 3,5 miljoen wagens terug wegens een mogelijk probleem met de remmen. Dat blijkt uit documenten die gepubliceerd werden door de Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit NHTSA. Het gaat om pick-ups en SUV's gebouwd tussen 2014 en 2018.

Het gaat onder andere om auto's van de modellen Chevrolet Silverado 1500, 2500 et 3500 (modeljaren 2014-2018), Chevrolet Surburban (2015-2018), Chevrolet Tahoe (2015-2018), GMC Sierra 1500, 2500 et 3500 (2014-2018), GMC Yukon (2015-2018) en Cadillac Escalade (2015-2017).



Het autoconcern riep eveneens bijna 180.000 wagens terug van het model Chevrolet Malibu met bouwjaar 2018 voor een "fout" in de motorsoftware, en meer dan 90.000 wagens van de modellen Chevrolet Express en GMC Savana met bouwjaar 2019 waarbij het signaal voor de veiligheidsgordel niet functioneert.