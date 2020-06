Gijzelsoftware legt autoproductie Honda wereldwijd plat Niek Schenk

09 juni 2020

14u06

Bron: AD.nl 0 Auto Autofabrikant Honda heeft wereldwijd op verschillende locaties de productie stilgelegd. Het bedrijf lijkt getroffen te zijn door een cyberaanval, meldt tech-site Tweakers. De aard is niet duidelijk, maar naar verluidt zou Honda getroffen zijn door gijzelsoftware (ransomware).

Honda doet geen mededelingen over de oorzaak, maar erkent tegenover auto-website Jalopnik dat het inderdaad productieproblemen heeft. Dat komt door ‘een storing in het computernetwerk’. Die zou impact hebben op het werk van de fabrikant.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf doen de problemen zich vooral in Europa en Amerika voor, maar niet in Japan. In de VS zouden medewerkers van een fabriek naar huis zijn gestuurd nadat bleek dat hun systemen niet meer werken.



Jalopnik heeft inmiddels ook berichten gezien van werknemers die bevestigen dat ze door ransomware niet meer in hun systemen kunnen. De problemen zouden zondag al zijn begonnen. Op maandag ontdekte een beveiligingsonderzoeker malware-samples waarin computerdomeinen van Honda waren opgenomen. Het zou daarbij gaan om zogenoemde Ekans-ransomware. Deze gijzelsoftware is door cybercriminelen gemaakt om met name industriële systemen aan te vallen.