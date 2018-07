Gezocht: vijftig rijke Arabieren die een miljoen over hebben voor een Nissan Erik Kouwenhoven

11 juli 2018

21u32

Bron: AD.nl 7 Auto Nissan is op zoek naar 50 klanten die bijna een miljoen euro over hebben voor een Nissan. Het speciale zit hem in het unieke koetswerk en het aparte interieur. Maar of dat nu de prijs van 900.000 euro exclusief belastingen rechtvaardigt?

Nissan ontwikkelde de auto samen met het Italiaanse ontwerpbureau Italdesign. Het gaat om een strakke GT-R met 720 pk. Een one-off om de vijftigste verjaardag van de GT-R-badge te vieren, zo bleek. Niet alleen dus, want in een persbericht over de R50 is te lezen dat deze te zien is op het Goodwood Festival of Speed, en dat niet alleen.

We citeren: "Afhankelijk van de reactie op Goodwood en andere globale evenementen de komende maanden is de bouw van een klantenversie mogelijk. Niet meer dan 50 units zullen geproduceerd worden door ItalDesign - naar specifieke wens van elke klant - met een startprijs die geschat wordt op 900.000 euro."

Die klant wordt naar verluidt vooral in het Midden-Oosten gezocht. Wie anders wil een miljoen uitgeven aan een Nissan met goudaccenten? Toegegeven, de biturbo V6 krijgt grotere turbo’s van de GT3 racer, een sterkere krukas, zuigers, drijfstangen en lagers, andere brandstofinjectoren en nog een aantal aanpassingen. Maar toch denken we dat het ietwat te hoog gegrepen is qua prijs. Immers: de Nismo GT-R waarvan dit model is afgeleid, kost nog geen 200.000 euro.