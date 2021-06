Gezien in DRIVE: zo rij je met een plug-in hybride

Een plug-in hybride (PHEV) is een wagen met een verbrandingsmotor en een elektromotor wiens accu opgeladen dient te worden via een laadpaal of stopcontact. Dit komt omdat plug-inhybrides van alle hybrides de grootste batterijen hebben. Enkel via de warmte van je motor of de verloren remenergie genereer je immers niet genoeg elektriciteit om hun potentieel maximaal te kunnen benutten.

Welke methode is het best?

Maar hoe gebruik je die elektriciteit in je accu het best? Rij je alles leeg om nadien op de verbrandingsmotor verder te rijden of ga je best voor de hybride modus, die de elektromotor en de verbrandingsmotor al combineert? We zochten het uit aan de hand van twee PHEV’s van Hyundai: de Tucson en de Santa Fe, beide met dezelfde aandrijflijn (265 pk, zowat 50 km elektrische autonomie). Het resultaat kan je in bovenstaande video ontdekken.