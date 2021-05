Gezien in Drive: Hyundai racet tegen drone

De Bayon is de nieuwste crossover van Hyundai. Hij is net iets kleiner dan de Kona en eigenlijk de hogere versie van de i20. Dat laatste model staat gekend als een kwieke, wendbare stadswagen. Geldt dat ook voor de hogere Bayon? Om dat uit te testen, trok het programma naar een oud fabrieksgebouw. De aaneenschakeling van gangen en open ruimten, wisselende gripomstandigheden en korte bochten zijn ideaal om uit te testen hoe wendbaar de Bayon is. En de tegenstander... dat was een drone die in 2 seconden naar 160 km/u accelereert. Van een uitdaging gesproken!