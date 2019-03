Gevallen autobons Carlos Ghosn mag Japan niet verlaten van de rechter jv

05 maart 2019

08u05

Bron: AFP/ANP 0 Auto De rechtbank van Tokio heeft dan wel de vrijlating op borgtocht goedgekeurd van Carlos Ghosn, maar aan die beslissing niettemin een reeks strenge voorwaarden gekoppeld. Zo mag de in opspraak gekomen autobons Japan niet verlaten.

Japanse media meldden dat Carlos Ghosn zijn cel mag verlaten als hij 1 miljard yen, omgerekend zo'n 8 miljoen euro, heeft betaald. In een korte boodschap aan de media liet de rechtbank weten dat de ex-topman van autobouwers Renault, Nissan en Mitsubishi drie voorwaarden kreeg opgelegd. Naast het verbod om het land te verlaten, mag de automagnaat geen contact hebben met derden en komen er in zijn huis camera's.

"We zijn erg blij dat onze borgtochtaanvraag is goedgekeurd. De voorwaarden voor de borgtocht zijn streng, maar we zullen ervoor zorgen dat we eraan voldoen", reageerde Ghosns advocaat Junichiro Hironaka.

Ghosn zit al meer dan drie maanden in een Japanse cel op verdenking van fraude. Zijn nieuwe advocaat zei eerder deze week nog dat hij zijn cliënt binnenkort op borgtocht vrij kon krijgen. Hij verklaarde voorts dat politieke motieven vermoedelijk een rol speelden bij de aanhouding van Ghosn en keek naar de link tussen Nissan en het Japanse ministerie voor economie, handel en industrie.

Mocht Ghosn schuldig worden bevonden aan de fraude, dan wacht hem mogelijk een gevangenisstraf van tien jaar. Zelf houdt de gevallen topman zijn onschuld staande.