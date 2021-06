Getest: zolang duurt het voordat je met een elektrische wagen stilstaat bij een noodstop

HLN DriveJe wil niet dat het gebeurt, maar de kans dat je eens in je leven een noodstop moet maken met de auto of begint te slippen, is vrij reëel. In die situaties reageer je vaak instictmatig, met een relfex in een fractie van een seconde. Maar elektrische auto’s reageren heel anders dan wagens met een verbrandingsmotor. Het is dus kwestie van de juiste reflexen te kweken. HLN Drive ging op slipcursus.