Getest: de Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110

Betaalbaar, handig en …typisch Frans Joost Bolle

09u00 0 Citroën Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 Auto Het is de opvolger van de C3 Picasso. En dat bezorgde Citroën toch wel wat kopzorgen. Enerzijds: de C3 Picasso was best een populair model, wegens handig én betaalbaar. Anderzijds: de Europese consument heeft de monovolume (zoals de C3 Picasso dus…) helemaal afgezworen want is halsoverkop verliefd geworden op de Sports Utility Vehicle, de SUV. Iets minder praktisch maar o zo veel meer uitstraling. Inderdaad, nagelbijter voor de strategen van het Franse merk.

Maar ze beten dus door: het werd veeleer een SUV. Bekijk de C3 Aircross ook gerust als een hogere versie van de ‘gewone’ C3. Een compact model dus, want niet meer dan 4,12 meter lang. En als ik hem moet samenvatten qua rijgevoel, gebruiksgemak en interieur: zeker weten, een échte brave gezinswagen.

Wat charmeert me?

Het gevoel van binnenruimte in wat uiteindelijk toch een kleine auto is. Daarvoor zorgt een zeer intelligent geconcipieerd interieur. De opstelling van de stoelen vooraan zorgt ervoor dat je een zeer goed uitzicht op het verkeer hebt, maar ook een gevoel van ruimte. Achterin is er meer dan voldoende plaats voor twee volwassenen of drie kinderen. In de koffer kan 410 liter, en zelfs 520 liter als je kiest voor een hoger niveau van uitvoering, waarin de achterbank dan naar voor kan worden geschoven.

In die versie kan de stoel van de passagier vooraan dan ook volledig plat, zodat er een indrukwekkende laadruimte langs de rechterkant ontstaat, zodat je voorwerpen van net geen twee en een halve meter lang kunt meenemen. Ik vind dat niet onbelangrijk voor een compacte auto, want laat ons wel wezen: we willen allemaal een auto die er hip uitziet, maar af en toe moet je er ook eens mee naar het containerpark, toch?

Ook gesmaakt: de prijs. Voor 18 705 euro krijgt je heel wat auto. Neem je genoegen met de turboloze driecilinder van 82 paarden, dan stap je zelfs al in voor 15 755 euro. Maar dat raad ik niet aan als je nog wat rijplezier wil hebben. In vergelijking met de driecilinder mét turbo die ik testte –ik vind dit nog altijd de beste driecilinder op de markt- is de versie met 82 paarden een slak. Hooguit goed voor stadsverkeer, maar te loom als je geregeld langere afstanden maalt.

En qua rijgevoel? Samengevat in één woord: comfortabel. De ophanging is zo comfortabel afgesteld, dat de C3 Aircross snel gaat doorwiegen in het betere bochtenwerk. Bestuurders die het graag dynamisch aanpakken, zullen dat wat minder lusten.

Wat irriteert me?

Parasietgeluiden in het interieur. We maakten een rit van een kleine honderd kilometer met passagier achterin, en die hoorde constant een zoemend, trillend geluid. Dat we uiteindelijk niet konden identificeren. Kortom: iets dat bij de montage niet perfect werd vastgezet. Ach ja, misschien moeten we maar eens aanvaarden dat zulks bij Franse auto’s …blijft horen.

Hoewel: rij met de recentste Peugeots (308, 3008, 5008), nochtans door dezelfde PSA-groep gebouwd, en je merkt dat ze daar een stap vooruit hebben gezet qua kwaliteit van afwerking. Anderzijds: onderzoek wijst uit dat veel consumenten best kunnen leven met wat parasietgeluid.

Tot slot, bijzonder vervelend detail: bij de pook van de automatische versnellingsbak staat geen aanduiding van de versnelling waarin je zit. Je moet dus altijd naar het instrumentenbord kijken om te weten of je wel in achteruit dan wel vooruit staat. Ik weet zeker dat zo ooit iemand in de kont van een geparkeerde auto terechtkomt want ten onrechte denkt in achteruit te staan…

Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 in cijfers

*3-cilinder turbobenzine

*1 199cc

*110pk

*205 Nm vanaf 1 500 t/m

*185km/u

*0-100km/u in 10,2 sec

*4,9l (officieel), 6,7 liter (test)

*18 705 euro