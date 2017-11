Getest: de BMW X3 M40i

"Stilte, zitcomfort en luxe" Joost Bolle

09u00 0 BMW Auto De derde generatie al van de X3. Succesproduct. Sinds de lancering van de eerste generatie, ondertussen veertien jaar geleden, verkocht BMW er al ruim een miljoen. Kan tellen. Noem hem dus maar gerust een hoeksteen van het gamma. Een vlotte verkoper. En omdat je altijd op een winnend paard blijft wedden, was BMW heel voorzichtig met de wijzigingen die het aanbracht.

Je moet al een vurig autominnaar zijn om het verschil met de vorige versie te zien. Zelf vind ik dat geen probleem, maar ik kan me voorstellen dat sommige liefhebbers van het genre een duidelijker verschil hadden gewenst met wat nu de ‘oude’ X3 is. Het interieur oogt zoals in eender welke andere BMW van de huidige generatie, ook hier niets verrassends. Wel beschikbaar, nu: alle nieuwste multimediale snufjes die we al kennen van andere recente BMW’s, zoals de 5-Reeks.

Toch even meegeven. Qua buitenafmetingen verandert niet zo veel in vergelijking met de vorige X3. Bewuste keuze van BMW. Hem nog groter maken zou de …grotere X5 voor een stuk overbodig maken in het gamma. Maar je krijgt binnenin wel meer ruimte dan vroeger. Dat doet BMW door de wielbasis –afstand tussen voor- en achterwielen- met 5 centimeter te verlengen. Achterin krijg je dus stilaan riant veel beenruimte. Ook het uiterlijk vaart daar wel bij, want die langere wielbasis zorgt voor meer evenwicht in het lijnenspel ter hoogte van de bips. Is er aan de basisvorm weinig verandert, dan lijkt de nieuwe X3 toch iets eleganter dan zijn voorganger.

Wat charmeert me?

De derde generatie van de X3 is een zeer volwassen product. Zoveel is duidelijk. Alles zit goed. Het comfortgevoel is ook van een uitgesproken goed allooi. Ooit associeerde je dat niet meteen met een product uit de BMW-stal, want vroeger stond een BMW in de eerste plaats voor ‘vroemvroem’, voor ‘scheuren’ en ‘schuiven’. Die shift van zuivere sportiviteit naar comfort en relax rijden is al langer aan de gang, bij de Duitse constructeur. De kernwoorden zijn dus: stilte, zitcomfort, luxe etc…

En, zoals gezegd, dus ook allerlei elektronische zoals een camerasysteem dat in 360 graden kijkt of de volstrekt nutteloze gebarenherkenning waarmee je het volume van de radio kunt aanpassen door met je vinger te draaien –draai dan toch gewoon aan de knop, man…

Onderweg gaat het ook vooruit. Ik reed dan ook met een zescilinder turbo, benzine. Want de andere (en kleinere) motoren lopen pas tegen het einde van het jaar van de band. Een keertje op het gas stampen, en er zijn niet eens vijf seconden nodig om dit tuig van nul naar honderd per uur te stuwen. In het bochtenwerk ligt de X3 strak op de vloer, en dat boezemt vertrouwen in. Je voelt snel dat je de auto in handen hebt.

Wat irriteert me?

Dat SUV’s als de X3 zo ….populair zijn. Deze M40i, de enige die dus ik kon testen, kost net geen 68 000 euro. Maar ook voor de versies met lichtere motor zal je factuur al snel tegen de 50 000 euro aan schurken. Veel geld voor een brok status –een van de belangrijkste criteria waarvoor we een SUV kiezen.

Zelf zou ik toch wel eerst eens gaan kijken naar de breakversie van de 3-Reeks, de zogenaamde ‘3 Touring’. Kun je al snel voor 10 000 euro minder scoren, voor een vergelijkbare motorversie. En in de koffer gaat misschien wel geen 550 liter zoals in de X3, maar toch ook al een ferme 495 liter. Bovendien staat hij lager bij de grond en rijdt dus nog dynamischer. Maar dan rij je natuurlijk niet met een almachtige ‘terreinwagen’.

BMW X3 M40i in cijfers

*6-Cilinder in lijn, turbo, benzine

*2998cc

*360pk

*500 Nm vanaf 1 520 t/m

*250km/u

*0-100km/u in 4,8 sec

*8,4l (ja, dat zal wel)

*67 850 euro