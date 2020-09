General Motors laat kantoorbedienden inspringen aan de assemblagelijn Niek Schenk

12u40 0 Auto Autofabrikant General Motors (GM) heeft in de VS kantoorpersoneel aan de assemblagelijn in autofabrieken laten werken. Dat was volgens de directie onvermijdelijk omdat veel fabrieksarbeiders zich vanwege de coronapandemie ziek hebben gemeld. Vakbonden hebben zich beklaagd bij de directie, meldt vakblad Automobiel Management.

GM kampte de afgelopen maanden met flinke vertraging in de autoproductie, als gevolg van het coronavirus. “Het blijkt erg moeilijk om de stabiliteit terug te krijgen die we graag zouden zien. Om dat tijdelijk te overbruggen hebben we vrijwilligers gevraagd om minstens een week bij te springen in de fabricage. Tientallen mensen hebben zich daarvoor aangemeld‘’, laat woordvoerder Jim Cain van GM weten.



Hij benadrukt dat iedereen die aan de lopende band staat eerst de nodige veiligheidstrainingen heeft gekregen. Het bedrijf probeert inmiddels een andere oplossing te zoeken, onder meer door tijdelijke krachten in te huren.

De grootste en machtigste vakbond United Auto Workers heeft ‘ernstig bezwaar gemaakt tegen deze inbreuk op onze contracten.’ “We hopen dat ze dit snel en op de juiste manier weten op te lossen’’, aldus de bond, die vindt dat GM zich ten onrechte verschuilt achter ‘onvoorziene omstandigheden’ die het tijdelijk inzetten van kantoorbedienden in de autoproductie zou afdwingen.

Tot GM behoren de merken Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick en Corvette.



